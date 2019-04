Filosofia acima de tudo. Literatura acima de todos: 25 livros fundamentais

Fenomenologia do Espírito (1807), de Georg W. Friedrich Hegel

Nesta obra, Hegel pretende iniciar sua tentativa de construir um Sistema de Filosofia, com a Fenomenologia do Espírito, onde a fenomenologia desempenha a função de ser uma introdução à Ciência. A intenção do autor é articular com o fio de um discurso científico — ou com a necessidade de uma lógica — as figuras do sujeito ou da consciência que se desenham no horizonte do seu afrontamento com o mundo objetivo. Hegel nasceu em Stuttgart, na Alemanha, em 1770; e morreu em Berlim, em 1831. Considerado um dos filósofos mais influentes da história, ele fez parte do movimento chamado Idealismo Alemão, marcado por intensas discussões filosóficas entre pensadores dos séculos 18 e 19. Essas discussões eram pautadas na obra “Crítica da Razão Pura”, de Immanuel Kant.