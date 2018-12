Apenas gênios acertarão: 18 questões de lógica e raciocínio

Roland Berrill, um advogado australiano, e Lancelot Ware, um cientista inglês, fundaram a sociedade Mensa, em 1946. O objetivo deles era apenas reunir pessoas com mentes brilhantes e a única condição de ingresso no grupo era possuir um Quociente de Inteligência (QI) altíssimo. Ainda hoje o grupo existe e tornou-se internacional, totalizando 134 mil membros, espalhados por 100 países. No Brasil, existem mais de 1.400 integrantes, de acordo com o site da instituição. Quem deseja entrar para este seleto grupo deve provar que faz parte dos 2% da população superdotada no QI e, por isso, passa por um teste muito criterioso. Nessa lista, a Bula reuniu 18 questões das provas de admissão da Mensa. As respostas podem ser vistas no final da página.

1 — Se 5 máquinas levam 5 minutos para fazer 5 widgets, quanto tempo 100 máquinas levariam para fazer 100 widgets?

2 — Uma raquete e uma bola custam R$ 1,10 no total. A raquete custa R$ 1 a mais que a bola. Quanto custa a bola?

3 — Que número está faltando na sequência a seguir:

4, 9, 16, 25, 36, ?, 64

4 — Diga qual deve ser a próxima letra nesta sequência:

L, K, J, H,

5 — John está olhando a fotografia de alguém. Seu amigo pergunta quem é o homem do retrato. John responde: “Irmãos e irmãs eu não tenho, mas o pai deste cara é filho do meu pai”. Quem está na fotografia?

6 — PERA está para a MAÇÃ assim como BATATA está para:

a) banana b) rabanete c) morango d) pêssego e) alface

7 — Se FP = 10 e HX = 16, então DS = ?

8 — Em um lago, há um ramo de lírios. Todos os dias, ele dobra de tamanho. Se levar 48 dias para o ramo cobrir todo o lago, quanto tempo levaria para cobrir metade do lago?

9 — Qual a próxima letra que deve aparecer na seguinte sequência:

A, Z, C, X, F, U, J, Q, O, ?

10 — Em uma escola de música, 151 pessoas estão aprendendo a tocar CLARINETE, 57 estão aprendendo VIOLINO e 1 pessoa está aprendendo a tocar PIANO. Quantas pessoas estão aprendendo a tocar SAXOFONE?

11 — Some junto três dos números seguintes para marcar 33. Cada número pode ser usado quantas vezes você desejar. Quantas combinações diferentes são possíveis? 3, 5, 10, 15, 20, 25

12 — O dia anterior a dois dias depois de antes de amanhã é sábado. Que dia é hoje?

13 — Qual é o número que é metade de um quarto de um décimo de 4 centenas?

14 — Se dois digitadores podem digitar duas páginas em dois minutos, quantos digitadores serão necessários para digitar 18 páginas em seis minutos?

15 — Sally gosta de 225, mas não de 224; ela gosta de 900, mas não de 800; ela gosta de 144, mas não de 145. De qual outro número ela gostaria: 1600 ou 1700?

16 — Qual dos objetos a seguir não está no mesmo grupo que os outros:

Poema, Novela, Pintura, Estátua, Flor.

17 — Dois homens, começando no mesmo ponto, andam em direções opostas por 4 metros, viram à esquerda e andam mais 3 metros. Qual é a distância entre eles?