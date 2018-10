Os 31 países mais corruptos do mundo

O Fórum Econômico Mundial divulgou, como parte do Relatório Global de Competitividade, o mapa mundial anual da corrupção. Para se chegar ao resultado foram cruzados os dados de 140 países, a partir do Índice de Percepção de Corrupção, da Transparência Internacional, entidade que monitora os índices de corrupção no mundo. África, América Central e Oriente Médio, encabeçam a lista. O Iêmen, que está no meio de uma sangrenta guerra civil, aparece no relatório do FEM como a nação mais corrupta do mundo. A lista também traz, entre os países mais corruptos, nações que estão entre as 20 maiores economias do mundo, como é o caso de Rússia, México e Irã.

1 — Iêmen 2 — Venezuela 3 — Angola 4 — Chade 5 — Tajiquistão 6 — Camboja 7 — República Democrática do Congo 8 — Zimbábue 9 — Burundi 10 — Haiti 11 — Moçambique 12 — Camarões 13 — Nicarágua 14 — Uganda 15 — Nigéria 16 — Guiné 17 — Quênia 18 — Líbano 19 — Mauritânia 20 — Bangladesh 21 — Guatemala 22 — Honduras 23 — República Dominicana 24 — Quirguistão 25 — Laos 26 — México 27 — Paraguai 28 — Rússia 29 — Gâmbia 30 — Ucrânia 31 — Irã