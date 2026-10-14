Edival Lourenço e o clube dos gigantes que o Brasil deixou à margem

Ao lado de Ricardo Guilherme Dicke e Dalcídio Jurandir, o escritor goiano pertence ao primeiro time da literatura brasileira, ainda sem o público que sua obra merece

Edival Lourenço faz parte, felizmente e infelizmente, de um seleto grupo de escritores brasileiros. Felizmente, pela companhia de autores extraordinários, como o mato-grossense Ricardo Guilherme Dicke e o paraense Dalcídio Jurandir. Infelizmente, porque o reconhecimento de suas qualidades pela crítica e por outros escritores não lhes assegurou uma projeção nacional à altura de suas obras. São autores que, pelo que escreveram, pertencem ao primeiro time da literatura brasileira. Agora, aos 74 anos, Edival publica “Um Palmo ou Dois Acima do Chão”, pela Faria e Silva, retomando na ficção a infância entre trabalhadores rurais. O romance venceu, em 2025, o Prêmio de Literatura Bariani Ortêncio, do governo de Goiás, destinado a romances e contos inéditos. Com R$ 150 mil por obra selecionada, a premiação é apresentada pela Secretaria de Estado da Cultura como a maior do país para livros inéditos. O escritor que volta a esse mundo é também o autor do delírio urbano de “A Centopeia de Neon”. Lançado em 1994 e vencedor do Prêmio Nacional de Romance do Estado do Paraná, “A Centopeia de Neon” já tinha capítulos premiados como contos antes de chegar às livrarias. O livro inaugurou a editora que Edival havia criado para publicar também outros autores. Escrever, conseguir publicar e encontrar leitores eram trabalhos que precisavam ser feitos quase ao mesmo tempo.

Edival Lourenço, autor de A Centopeia de Neon e do novo romance Um Palmo ou Dois Acima do Chão

Em 2017, Edival ainda apontava o romance entre seus preferidos. Ao explicar o mundo que havia criado, mencionou um Deus que cultivava seres humanos para consumir suas almas nas torradas. É difícil esperar muita compostura das criaturas de um Deus desses. O escritor definia o romance como “pop e delirante”. No romance, o narrador recorda que a mãe, já muito debilitada, lhe disse que ele era seu filho predileto. Mas talvez ela nem soubesse com quem falava; talvez tivesse distribuído a mesma confidência entre os filhos. “Acho que puxei a minha mãe”, ele acrescenta. Depois disso, fica mais difícil acreditar sem reservas nas histórias desse filho. “A Centopeia de Neon” integra também o primeiro volume de “Literatura Goiana: Pioneiros & Contemporâneos”, organizado por Ademir Luiz. Publicada pela Ex Machina e patrocinada pelo governo de Goiás, a antologia reúne obras integrais de dez autores, entre eles Gilberto Mendonça Teles, Leodegária de Jesus e Hugo de Carvalho Ramos. Cada obra vem acompanhada de um ensaio biobibliográfico. A inclusão do romance oferece uma ocasião para discutir seu lugar entre os livros brasileiros publicados nos anos 1990.

“Os autores da província não chegam aos centros importantes nem atirados de catapulta”

“Lugar Público”, de José Agrippino de Paula, saiu em 1965 e só teve uma segunda edição em 2004, pela Papagaio. Trinta e nove anos. “A Centopeia de Neon” teve uma trajetória editorial diferente, com sucessivas reedições. Os dois livros, contudo, permitem pensar nesse desencontro entre a admiração que uma obra desperta em seus leitores e o espaço que consegue ocupar na vida literária do país. Na Festa Literária Internacional de Paraty, em 2013, o escritor Bráulio Tavares contou que um amigo lhe havia dado, em 1967, os dois romances de Agrippino, “Lugar Público” e “PanAmérica”. Ao relê-los, depois das reedições, não encontrara sinal de envelhecimento. “Às vezes, o que envelhece não é o livro, mas a pessoa que está lendo”, observou. Há livros que circulam entre leitores que emprestam seus exemplares, recomendam a leitura e querem saber o que o amigo achou. Aos poucos, tornam-se míticos dentro desses círculos. “A Centopeia de Neon” pertence a essa família, mas também chegou a um público mais amplo por meio da escola. Adotado nos vestibulares de Goiás nos anos 1990, estava entre as leituras do vestibular de 1996 da Universidade Federal de Goiás. Em 2017, dois anos antes de assumir a Secretaria de Cultura de Goiás, Edival chamou de “tirania geográfica” a dificuldade de circulação dos escritores de fora dos grandes centros. Voltou ao assunto ao comentar o prêmio recebido em 2025, quando manifestou a expectativa de que o reconhecimento ajudasse o novo livro a superar essas barreiras. Agrippino, paulista, é um lembrete de que o isolamento também se produz perto das editoras. Dalcídio Jurandir recebeu da Academia Brasileira de Letras o Prêmio Machado de Assis pelo conjunto da obra, em 1972. Ainda assim, “Linha do Parque” passou 33 anos sem reedição, até voltar a ser publicado em 2020. Ricardo Guilherme Dicke tinha em Hilda Hilst uma admiradora que o incluía entre os maiores escritores brasileiros, mas precisou buscar patrocínio para publicar. A aproximação com Edival está nesse descompasso entre a importância reconhecida e a circulação dos livros. Nascido em Iporá, em Goiás, Edival começou a estudar aos 11 anos, depois de vender sua parte numa colheita de feijão para comprar o material escolar. Aos 15, a pobreza e a reprovação dos parentes quase o fizeram desistir de escrever. Uma professora de português lhe prometeu um livro que o reanimaria. A mãe achou que seria um livro de reza. Veio “Sem Família”, de Hector Malot. Edival conta que saía da escola, caminhava cerca de 7 km e trabalhava na roça até o anoitecer. Na casa do avô, a candeia ficava longe do lugar onde dormia. Para ler deitado, virava o volume conforme a página, procurando aproveitar a iluminação. As ímpares eram lidas na posição habitual; as pares, de cabeça para baixo. Acostumou-se aos dois jeitos. O menino do romance, submetido à fome, ao frio e às humilhações, deu algum ânimo ao leitor goiano, que prosseguiu nos estudos. Mais tarde, a amizade com o poeta Pio Vargas apressaria a publicação de “Estação do Cio”. Edival estava perto dos 30 anos quando os dois se conheceram, em 1981. Cuidava da família, buscava ascensão profissional e, segundo recordaria, já se conformava com a condição de escritor diletante. O entusiasmo de Pio o fez retomar os projetos. Ao recordar o amigo, contestou a versão segundo a qual teria sido seu pai literário. “Eu é que sou filho de Pio Vargas.” “Eu é que sou filho de Pio Vargas”

Em “Naqueles Morros, Depois da Chuva”, publicado pela Hedra em 2011, Edival voltou ao Goiás do século 18, à exploração do ouro e à violência da ocupação. A narrativa acompanha a viagem de Luís de Assis Mascarenhas pelo relato de um sentinela castrado. Pôr a autoridade colonial sob observação desse personagem já complica qualquer celebração dos conquistadores. O romance ficou em segundo lugar na categoria romance do Jabuti de 2012. A desconfiança diante da autoridade aparece também no humor. Numa perseguição, testemunhas informam que o fugitivo tomou a direção sul. A patrulha segue para o norte, com ares de quem executa uma “astúcia bilontra”. Os homens sabem que ele foi para o sul. Escolhem o caminho contrário para evitar o risco de encontrá-lo e morrer atingidos por uma flecha. Depois, voltam de mãos vazias, com ar de dever cumprido. A alegada esperteza encobre o medo. Edival conta que passou mais de sete anos reunindo informações sem conseguir começar a redação do romance. Para vencer o bloqueio, inventou um autor e o suposto encontro de seus manuscritos em Portugal. O achado dos papéis fazia parte da ficção. Ao assumir a perspectiva desse autor imaginário, conseguiu escrever.

O romance Naqueles Morros, Depois da Chuva foi premiado na categoria romance do Jabuti de 2012