Elenco de peso em uma das comédias dramáticas mais marcantes do século 21: J.K. Simmons, Michael Cera, Jennifer Garner, Jason Bateman e Elliot Page — no Prime Video

Tomar uma decisão grande cedo demais costuma parecer simples até o momento em que ela começa a cobrar consequências reais. “Juno” acompanha Juno MacGuff (Elliot Page), uma adolescente de 16 anos que descobre estar grávida após uma única transa com o melhor amigo, Paulie Bleeker (Michael Cera), e precisa transformar um susto em um plano concreto enquanto o tempo avança sem pedir licença.

O que poderia virar um drama pesado ganha um tom surpreendentemente leve, muito por causa da forma como Juno encara tudo: com ironia, respostas rápidas e uma maturidade que aparece mais nos atos do que nas palavras. Quando ela decide não seguir com o aborto e parte para encontrar um casal disposto a adotar o bebê, a história muda de eixo e passa a girar em torno de encontros, expectativas e acordos que parecem simples no papel, mas ficam mais complicados conforme as pessoas envolvidas mostram quem realmente são.

Ao conhecer Vanessa (Jennifer Garner) e Mark (Jason Bateman), Juno entra em um território novo, onde ela não tem mais controle total da situação. Vanessa é organizada, objetiva, claramente pronta para ser mãe; Mark é mais informal, meio deslocado, tentando se conectar de um jeito que nem sempre ajuda. Juno percebe essas diferenças aos poucos e começa a ajustar seu comportamento para manter o acordo funcionando, mesmo quando as coisas ficam desconfortáveis. É nesse ponto que o filme cresce, porque não transforma ninguém em vilão ou herói, mas mostra como pequenas atitudes mudam completamente o clima entre as pessoas.

O humor funciona quase como uma ferramenta de sobrevivência. Juno usa piadas para atravessar consultas médicas, conversas com os pais e encontros com o casal, o que deixa tudo mais leve sem tirar o peso da situação. Esse equilíbrio é o que torna o filme tão interessante: ele faz rir, mas nunca esconde que cada escolha ali tem consequência. E quando o riso não resolve, o silêncio aparece para lembrar que nem tudo pode ser simplificado.

A relação com Paulie Bleeker também é tratada de forma honesta. Ele não tenta assumir um papel que não entende completamente, mas também não desaparece. Fica por perto, disponível, meio perdido, o que torna tudo mais humano. Não há grandes discursos, apenas pequenas atitudes que mostram como ele tenta acompanhar algo que também mudou a vida dele, mesmo sem ter sido planejado.

“Juno” acerta justamente por não dramatizar demais nem aliviar demais. Ele observa essas pessoas lidando com algo muito maior do que elas, sem transformar a história em lição de moral. É um filme que entende que crescer, às vezes, acontece no susto, e que assumir uma decisão pode ser menos sobre ter certeza e mais sobre seguir em frente mesmo sem ter todas as respostas.