Emma Stone voltou ao centro do Oscar com um dos filmes mais estranhos do ano, sob demanda no Prime Video

Dirigido por Yorgos Lanthimos, com Emma Stone, Jesse Plemons e Aidan Delbis, “Bugonia” começa com uma ideia tão estúpida quanto violenta. Teddy e Don, dois conspiracionistas unidos por parentesco e delírio, sequestram Michelle Fuller, executiva de uma grande companhia, porque estão convencidos de que ela é uma alienígena prestes a destruir a Terra. Não há preâmbulo elegante. O filme joga esse trio num choque entre paranoia, poder corporativo e brutalidade improvisada, e faz disso seu motor.

O porão e a executiva

Teddy é o centro porque sua loucura não surge como capricho excêntrico. Ele é apicultor, vive obcecado pela perda das abelhas e liga Michelle e sua empresa a um colapso ecológico mais amplo, como se a devastação do planeta tivesse encontrado um rosto preciso. Jesse Plemons acerta o tom. Seu personagem é fanático, ressentido e ao mesmo tempo quase patético, o que deixa a ameaça mais estranha. Don entra como primo e cúmplice, não para equilibrar a situação, mas para mostrar como uma fantasia absurda pode ganhar corpo quando encontra lealdade e inércia.

O filme fica mais interessante quando Michelle chega ao cativeiro. Raspada, acorrentada e submetida a interrogatórios num porão ou numa casa precária ligada a Teddy, ela deixa de ser apenas vítima e passa a reorganizar o jogo com frieza, cálculo e resistência. Emma Stone sabe fazer isso sem excesso. Lanthimos transforma esse espaço num campo de força entre classe, paranoia e poder, aproximando uma mulher ligada à arquitetura limpa do mundo corporativo e um homem afundado em ressentimento, colapso e crença apocalíptica. A dúvida central se instala aí, não tanto sobre alienígenas, mas sobre quem tem controle da cena a cada momento.

A contagem regressiva até o eclipse lunar ajuda porque dá forma concreta ao delírio de Teddy. O tempo corre mesmo. Em vez de deixar a paranoia boiando como atmosfera vaga, o filme organiza telefonemas, decisões e pressão crescente em torno de um prazo que o sequestrador toma como decisivo. Sandy, mãe de Teddy, e Casey, policial com passado compartilhado com ele, ampliam o quadro e sugerem que esse delírio não nasceu do nada. Há família, ressentimento social, desinformação e distância de classe misturados ali, como se o sequestro fosse menos um ponto fora da curva do que um sintoma levado ao extremo.

Classe, delírio e controle

Lanthimos também trabalha bem a oposição entre espaços. De um lado, o porão, a casa ruim, o concreto, a corrente, a precariedade de Teddy; de outro, o mundo corporativo moderno ligado a Michelle, com sua frieza limpa e impessoal. O espaço organiza muita coisa. Sem precisar verbalizar demais, “Bugonia” faz essa divisão render como sátira e como disputa visual. O filme cresce quando resiste à tentação de resolver cedo o enigma e prefere deixar a violência contaminar tudo, inclusive a pergunta sobre a sanidade de Teddy e sobre o que Michelle talvez esconda.

Nem tudo tem o mesmo fôlego. Em certos momentos, Lanthimos insiste demais no impasse e parece confiar que a simples mistura entre thriller, sátira e comédia sombria bastará para manter a tensão. Nem sempre basta. Ainda assim, “Bugonia” se sustenta porque não separa delírio individual, ressentimento social e poder econômico em compartimentos confortáveis. Quando acerta, deixa de ser apenas um exercício de estranheza e vira uma disputa sufocante por domínio, sobrevivência e sentido. No fim, restam correntes, concreto frio, luz de porão e um homem tentando arrancar do mundo uma resposta impossível.