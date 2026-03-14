O filme da Netflix perfeito para rir, relaxar e sair mais feliz da sessão

Dirigido por Anne Fletcher, com Katherine Heigl, James Marsden, Malin Åkerman e Edward Burns, “Vestida para Casar” parte de uma ideia simples. Jane Nichols já foi madrinha 27 vezes, vive em Nova York cercada por cerimônias e preparativos e transformou isso numa forma de existência. É uma rotina desgastada. Enquanto alimenta em segredo a paixão pelo chefe, George, ela vê a própria vida sair do eixo quando Tess, sua irmã mais nova, chega, conquista o rapaz e ainda a arrasta para um casamento que a atinge diretamente.

A abertura resume bem esse quadro. Jane corre entre duas cerimônias, troca de vestido em deslocamentos apressados e resolve detalhes que nem lhe pertencem, como se a função de madrinha tivesse ocupado todo o espaço antes reservado à vontade própria. A imagem é clara. Anne Fletcher acerta ao fixar logo de início essa lógica de autoapagamento, que depois se repete no trabalho, na família e na vida afetiva da personagem.

Kevin Doyle entra nessa engrenagem como força de atrito. Jornalista de casamentos, ele se aproxima de Jane por interesse profissional, atraído tanto pelos vestidos acumulados quanto pela disposição dela em servir aos outros sem reclamar. Há choque. Em festas, ruas e encontros de Manhattan, a relação entre os dois segue a cartilha da comédia romântica, mas ganha alguma vida porque Kevin enxerga Jane fora do papel decorativo a que ela se acostumou. Ele percebe nela não a madrinha perfeita, mas alguém presa demais ao lugar que aceitou ocupar.

Tess, George e o ressentimento

Esse desconforto se agrava quando Tess toma para si, com naturalidade quase ofensiva, o lugar que Jane imaginava ao lado de George. Mesmo assim, Jane continua ajudando nos preparativos do casamento e engole a própria frustração, como se preservar o ritual importasse mais do que reconhecer a dor. Há um dado triste aí. O longa acerta ao mostrar que essa submissão não nasce de um único gesto, mas de um costume reforçado ao longo do tempo pela família, pelo trabalho e por uma educação sentimental baseada em agradar.

É nesse ponto que os 27 vestidos deixam de ser só piada visual. Quando Jane revisita ou exibe a coleção, o que aparece não é apenas o exagero cômico de uma mulher que guardou roupa demais, mas um inventário de concessões acumuladas. Os vestidos dizem bastante. Katherine Heigl sustenta bem essa mistura de eficiência, irritação e carência, enquanto James Marsden faz de Kevin um cínico leve, irônico o suficiente para desestabilizar a personagem sem perder o apelo romântico. Os dois têm boa química, o que ajuda bastante um roteiro tão preso a fórmulas conhecidas.

Concessão, fórmula e desgaste

“Vestida para Casar” não tenta reinventar a comédia romântica. Também não precisa. Seu movimento mais inteligente está em tirar do fundo da cena uma figura geralmente secundária nesse universo — a mulher prestativa, sempre disponível, sempre pronta a organizar a vida dos outros — e colocá-la no centro. A estrutura é previsível. Ainda assim, Anne Fletcher sabe que o filme depende menos de surpresa do que de desgaste acumulado. Quando Jane finalmente encara os vestidos, a irmã, o chefe e o papel que aceitou desempenhar por tanto tempo, o que se impõe não é uma grande revelação, mas algo mais simples: o constrangimento de perceber, tarde demais, a quantidade de vida que se gastou agradando os outros.