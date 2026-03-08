Torcendo jornais

Antigamente se falava dos jornais que você torcia e saía sangue. Eram aqueles jornais popularescos que só noticiavam crimes com bastante sangue. Agora você torce os jornais e, além de sangue, também sai propina. Grande parte das notícias dos jornais trata desse tema: propina. Se você folhear um jornal, em praticamente todas as páginas vai ler alguma notícia que envolve roubo de dinheiro público. Dizem até que, se você torcer bem o jornal, é capaz de cair umas moedinhas ou, com sorte, até uma emenda para você ou até mesmo um carguinho numa secretaria de estado.

No entanto, tem muita gente que diz que isso vai acabar, que essa situação tende a mudar. Mas essas pessoas não dizem isso porque acham que a corrupção no país vai diminuir. Não! O que vai acontecer é que os jornais impressos vão deixar de existir e, assim, não se poderá mais torcê-los para ver o que sai, se sangue ou propina.

Com o fim dos jornais impressos, também entrará em extinção algo que sempre foi muito importante nos lares brasileiros: os jornais velhos, ideais para se limpar o chão quando se derruba alguma coisa. Alguns donos de jornais pensam em continuar publicando jornais impressos apenas para cumprir essa função de limpar coisas. O jornal já viria velho. Na verdade, isso já está acontecendo: não há nenhuma notícia nova nos jornais impressos.

No entanto, restarão os jornais digitais. Por mais que se tente, não é possível se torcer um jornal publicado na Internet para ver se rola umas moedinhas. E nem dá para aproveitar as páginas já lidas da Internet para limpar a sujeirada quando se entorna um molho no chão ou mesmo quando se entorna o caldo de alguma negociata.