Sem usar CGI, épico gótico com Anthony Hopkins, Gary Oldman e Keanu Reeves revolucionou o terror — e está na Netflix

Em “Drácula de Bram Stoker”, dirigido por Francis Ford Coppola, Gary Oldman vive o conde que desafia Deus depois de perder Elisabeta, enquanto Winona Ryder assume o papel de Mina e Anthony Hopkins encarna o professor Van Helsing, formando o centro de um conflito que nasce no século 15 e explode na Londres vitoriana quando um amor interrompido volta a bater à porta com força e perigo. A tragédia começa nos Cárpatos, quando Vlad retorna da guerra e encontra a esposa morta; ao saber que a Igreja se recusa a enterrá-la em solo sagrado, ele rompe com a fé de maneira definitiva e troca a própria humanidade por uma existência imortal. Esse gesto não é apenas dramático, ele redefine tudo: Vlad passa a atravessar os séculos carregando a mesma perda, transformando o castelo em refúgio e prisão, à espera de uma segunda chance que talvez nunca viesse.

A oportunidade surge quando Jonathan Harker, interpretado por Keanu Reeves, chega ao castelo para fechar contratos imobiliários em nome de um escritório londrino. O conde enxerga nas fotografias de Mina, noiva de Harker, o rosto de Elisabeta reencarnado. A partir daí, o negócio deixa de ser apenas sobre propriedades na Inglaterra e vira passagem estratégica para Londres. Drácula mantém o advogado sob vigilância, controla sua circulação e ganha tempo para organizar a viagem. Harker tenta reagir, busca saídas, escreve cartas, mas percebe que está isolado em território que não domina. O castelo impõe regras claras, e o conde dita o ritmo, garantindo que nada atrapalhe seu plano de atravessar o mar.

Chegada em Londres

Quando chega a Londres, Drácula assume outra identidade e circula com elegância discreta. Ele se aproxima de Mina com delicadeza estudada, oferecendo conversas e uma conexão que parece antiga demais para ser coincidência. Mina, dividida entre a lealdade a Jonathan e o fascínio por aquele estranho, começa a questionar o que sente. Ao redor dela, Lucy Westenra, vivida por Sadie Frost, adoece de forma misteriosa, o que mobiliza o Dr. Jack Seward, papel de Richard E. Grant, diretor de um sanatório que tenta entender o que está acontecendo com ferramentas médicas tradicionais. Como os sintomas escapam ao controle, Seward chama o professor Abraham Van Helsing, interpretado por Anthony Hopkins, que entra em cena com autoridade e experiência em assuntos que a ciência prefere ignorar.

Van Helsing observa sinais que os outros não querem admitir e propõe medidas concretas para conter a ameaça. Ele organiza vigílias, sugere objetos de proteção e passa a tratar o caso como algo que exige ação imediata. O grupo se movimenta, investiga endereços ligados ao conde e tenta limitar seus espaços de atuação. Cada iniciativa reduz a margem de segurança de Drácula e aumenta a tensão dentro do círculo de Mina. O terror aqui não depende apenas de sustos, mas de decisões práticas: quem vigia, quem entra em determinado quarto, quem aceita ou recusa determinada influência.

Construção dos personagens

Gary Oldman constrói um Drácula que oscila entre figura ameaçadora e homem devastado pela perda, e isso dá densidade às escolhas do personagem. Ele não age por impulso; ele negocia aproximações, testa limites e recua quando necessário. Winona Ryder compõe uma Mina que não é apenas vítima, mas alguém que participa ativamente do próprio destino, mesmo quando isso implica risco emocional e social. Já Anthony Hopkins traz a Van Helsing uma energia quase irônica, como se soubesse que está lidando com forças antigas demais para serem subestimadas, mas ainda assim insiste em enfrentá-las com método.

Coppola conduz a história com ritmo firme, alternando momentos de intimidade e ameaça, encurtando a distância entre desejo e perigo. A cada movimento do conde, alguém perde segurança ou precisa rever certezas. O romance nunca é leve; ele carrega custo, desloca alianças e pressiona todos os envolvidos a escolher um lado. “Drácula de Bram Stoker” funciona porque trata o amor como força que autoriza grandes gestos, mas também impõe perdas concretas, e deixa claro que atravessar séculos em busca de alguém pode ser tão grandioso quanto devastador.