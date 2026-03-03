Para amantes de leitura: a aventura épica baseada em obra de Alexandre Dumas, na Netflix

Em “O Homem da Máscara de Ferro”, Randall Wallace transforma uma lenda política em drama de aventura, colocando Leonardo DiCaprio no desafio de viver dois homens opostos: o rei Luís 14 e seu irmão gêmeo, mantido em segredo numa prisão. Enquanto o monarca governa com arrogância e mão pesada, o outro sobrevive no anonimato, com o rosto escondido por uma máscara de ferro. Quando Aramis, interpretado por Jeremy Irons, descobre a existência desse prisioneiro, ele decide agir, e convence antigos companheiros, como Athos, vivido por John Malkovich, a enfrentar o próprio rei.

A história se passa na França do século 17, mas a tensão é surpreendentemente atual. Luís 14 é retratado como um governante que se apoia no medo e na ostentação para manter o controle, usando o palácio como vitrine de poder e a prisão como ferramenta silenciosa de repressão. DiCaprio assume esse papel com uma energia quase provocativa, deixando claro que seu rei não está disposto a dividir nada, muito menos o trono. Ao mesmo tempo, o ator constrói o irmão de forma mais contida, criando um contraste que sustenta o conflito central sem precisar de grandes discursos.

Aramis surge como o motor da virada. Jeremy Irons interpreta o mosqueteiro com serenidade estratégica, alguém que mede cada passo antes de desafiar a coroa. Ele não age por impulso; ele articula, calcula riscos e busca apoio. Quando procura Athos e os demais antigos mosqueteiros, o filme ganha força emocional, porque coloca em cena homens que já serviram ao rei, mas agora precisam decidir se continuam obedecendo ou se arriscam tudo por aquilo que consideram justo. John Malkovich, como Athos, entrega um personagem marcado por perdas e desconfianças, o que torna cada decisão mais pesada.

A máscara de ferro não é apenas um detalhe visual chamativo. Ela representa controle, silenciamento e manipulação da verdade. Enquanto cobre o rosto do irmão, mantém intacta a narrativa oficial do rei. O simples fato de alguém cogitar retirá-la já coloca o palácio em estado de alerta. É aí que a aventura entra com mais intensidade: planos são traçados, alianças são testadas e cada movimento precisa ser feito com cuidado, porque qualquer erro pode significar prisão ou execução.

O filme equilibra ação e drama com um certo gosto clássico, lembrando produções de capa e espada que apostam em honra, amizade e confrontos diretos. Há duelos, infiltrações e momentos de tensão que sustentam o ritmo, mas o que realmente mantém o interesse é a disputa moral entre manter a ordem ou corrigir uma injustiça. Wallace conduz tudo de maneira direta, sem excessos de complexidade política, focando nas escolhas dos personagens e nas consequências imediatas dessas escolhas.

“O Homem da Máscara de Ferro” funciona bem como espetáculo e como história sobre identidade e poder. DiCaprio se diverte no contraste entre tirania e vulnerabilidade, Irons dá densidade ao líder da conspiração e Malkovich adiciona peso emocional ao grupo. O filme acompanha essa batalha silenciosa dentro da monarquia francesa e mostra que, às vezes, a maior ameaça a um rei não vem de exércitos estrangeiros, mas de algo muito mais próximo: o próprio sangue.