Essa comédia chegou na Netflix e virou botão de “feliz” — aperta e vai

“Idas e Vindas do Amor” entra no Dia dos Namorados com uma decisão clara e uma volta atrás rápida: Reed Bennett pede Morley Clarkson em casamento na manhã; ela aceita e, poucas horas depois, muda de ideia e vai embora. A desistência não se limita ao casal porque Reed continua trabalhando na floricultura, com amigos e conhecidos no entorno, e a loja segue recebendo pedidos. Em vez de pausa, a ruptura fica grudada ao balcão e ao fluxo de gente que entra e sai enquanto ele tenta atravessar o restante do dia.

Dois buquês encomendados no mesmo lugar colocam um segredo ao alcance dessa rotina. Dr. Harrison Copeland compra as flores e pede discrição, gesto ligado ao fato de ele estar envolvido com Julia Fitzpatrick sem contar que é casado. Harrison diz a Julia que vai a San Francisco a trabalho; ela decide surpreendê-lo viajando e esbarra numa informação que derruba a versão dele. Daí em diante, Julia deixa a surpresa de lado e passa a buscar confirmação, com a necessidade imediata de decidir o que fazer com o que descobre.

A checagem vira movimento prático. Julia vai ao hospital, confirma com a equipe que Harrison é casado e muda de estratégia, saindo da viagem para o confronto. Ela descobre onde ele janta e chega a se disfarçar de garçonete, levando o impasse para um ambiente em que outras pessoas estão presentes. Pamela Copeland, esposa de Harrison, começa a ficar suspeita quando a cena no restaurante estoura e o triângulo deixa de ficar sob controle de quem mentiu.

Licença curta e carona

Uma urgência de outro tipo aparece no aeroporto. Captain Kate Hazeltine está em licença de um dia e voa para Los Angeles para voltar para casa por pouco tempo, com pouco espaço para atraso. No voo, ela faz amizade com Holden Wilson; ao desembarcar e ficar presa esperando táxi, recebe dele uma carona de limusine para “chegar antes”. A oferta resolve um obstáculo imediato e empurra Kate adiante, com a licença curta marcando o limite do deslocamento.

As flores voltam como tarefa concreta no ambiente escolar. Edison Hazeltine, aluno de Julia, encomenda um arranjo na loja de Reed para enviar à professora e recebe um “empurrão” sobre o significado de amor que muda o destino do gesto. Julia sugere que ele entregue as flores a Rani, colega de classe que gosta dele, e isso exige execução: sustentar a troca de destinatário e realizar a entrega dentro da escola, sem recuar no meio do caminho. O gesto depende de quem vai receber e de como a entrega acontece.

Planos íntimos sob interrupção

Em casa, um plano íntimo bate de frente com a presença de um adulto. Grace Smart planeja perder a virgindade com Alex Franklin no Dia dos Namorados e tenta levar o plano adiante no quarto. A mãe de Grace flagra Alex nu e interrompe o encontro, criando uma barreira imediata: aquele espaço deixa de ser viável. Alex estava no quarto ensaiando uma música que escreveu para Grace, e esse detalhe muda o tipo de explicação exigida depois da interrupção e desloca o casal para “o que fazer agora”.

No mesmo dia, outras decisões abrem frentes de conflito sem solução rápida. Estelle Paddington confessa a Edgar Paddington um caso antigo com um parceiro de negócios dele, e Edgar fica abalado e irritado, abrindo uma crise conjugal que atravessa o restante do feriado. Kelvin Moore, repórter esportivo, recebe de Susan Moralez a ordem de fazer uma reportagem de Dia dos Namorados; Kara Monahan mantém sua festa anual “I Hate Valentine’s Day”, e os dois se aproximam apesar de odiarem a data, entre pauta e evento. Liz Curran mantém em segredo um trabalho de “phone sex” até Jason Morris descobrir, e o casal entra em choque no meio do Dia dos Namorados.

As cenas passam de um núcleo a outro com pouca permanência: do noivado desfeito ao pedido de discrição pelos dois buquês, do aeroporto sem táxi ao quarto interrompido. Reed segue atendendo na floricultura com a desistência de Morley ainda recente; Julia leva a mentira de Harrison a um restaurante e vê Pamela começar a desconfiar; Kate depende da carona de limusine para cumprir a licença curta; Grace e Alex ficam presos ao problema do quarto inviável e à conversa que a interrupção impõe. A escolha imediata fica em como retomar um plano íntimo sob vigilância doméstica.