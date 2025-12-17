Corrida ao Oscar 2026: 5 filmes da Netflix de 2025 para assistir ainda em 2025

Em 2025, a Netflix voltou a apostar em filmes que dialogam com o circuito de prestígio sem abrir mão de narrativa clara. O calendário do streaming favorece lançamentos com fôlego longo: filmes chegam ao catálogo, ganham conversas críticas, atravessam indicações de associações e entram na janela de campanhas que costuma aquecer no início do ano seguinte. Nesse movimento, o que se destaca não é apenas o tema “premiações”, mas a forma como certos projetos carregam assinatura autoral, elencos voltados a papéis desafiadores e uma ambição visual pensada para além do consumo rápido.

Há também um traço comum de inquietação moral. Um enigma criminal desloca a investigação para um espaço de fé, onde reputação e hierarquia regulam o que pode ser dito. Um personagem público, acostumado a existir como imagem, é obrigado a encarar o que sobra quando o trabalho deixa de ser anestesia. A tradição do horror gótico reaparece menos como susto e mais como dilema: criar vida e recusar responsabilidade expõe a violência social contra o diferente. Mesmo quando a trama se ancora no passado, o foco recai sobre indivíduos atravessados por forças maiores, entre trabalho físico, paisagem imensa e perdas que reorganizam prioridades.

O pacote fecha o arco com política, tecnologia e tempo real: um cenário de crise extrema transforma procedimentos em escolhas éticas, com informação incompleta circulando entre autoridades e comandos. Em vez de procurar certezas, os filmes trabalham com o custo do erro e com o modo como instituições reagem quando a margem de correção desaparece. É um tipo de recorte que faz sentido agora porque reúne histórias de controle e vulnerabilidade, de culpa privada e responsabilidade pública, num ano em que o streaming disputa, com mais intensidade, espaço simbólico com festivais e salas.

Casa de Dinamite (2025), Kathryn Bigelow Divulgação / Netflix Um míssil balístico intercontinental é detectado em direção a Chicago, e autoridades civis e militares dos Estados Unidos têm apenas 18 minutos para reagir sem saber quem disparou. A crise se desdobra em perspectivas diferentes — da Sala de Situação da Casa Branca aos comandos estratégicos e ao núcleo presidencial — expondo como informação incompleta, egos, protocolos e medo podem acelerar decisões irreversíveis. Enquanto radares refinam trajetórias e canais diplomáticos fervem, cresce a tentação de encontrar um culpado rápido e responder “no mesmo nível”, mesmo quando a origem permanece obscura. A tensão não está só no impacto possível, mas no que pode ser desencadeado por uma retaliação precipitada: escalada nuclear, erro de cálculo, guerra sem volta. Com estrutura de repetição que revisita o mesmo intervalo sob ângulos distintos, o suspense transforma minutos em dilemas éticos, e cada ordem em um teste de responsabilidade. A pergunta final é simples e brutal: quem consegue parar a máquina a tempo.

Frankenstein (2025), Guillermo del Toro Ken Woroner / Netflix Obcecado em derrotar a morte, Victor Frankenstein, cientista brilhante e arrogante, conduz um experimento extremo para criar vida a partir de restos humanos. Quando a criação desperta, o triunfo se converte em pavor: incapaz de assumir responsabilidade, ele abandona o ser que trouxe ao mundo. Sozinha, a criatura aprende observando os homens — sua linguagem, seus gestos de ternura e suas formas de crueldade — e passa a desejar aquilo que lhe foi negado: pertencimento. Ao buscar o criador, ela encontra medo, violência e uma sociedade pronta para punir o diferente antes de compreendê-lo. A perseguição cresce, e o laço entre criador e criação se torna um confronto moral sobre culpa, compaixão e as consequências de brincar de deus. Em tom gótico e emocional, a história expõe o vazio entre fazer um corpo viver e oferecer a ele um lugar no mundo. Tudo cobra um preço alto.

Jay Kelly (2025), Noah Baumbach Divulgação / Pascal Pictures Um astro do cinema, acostumado a ser admirado de longe, inicia uma viagem de trabalho pela Europa cercado por sua equipe e por Ron, o gerente que o conhece melhor do que qualquer fã. A morte repentina de um produtor e mentor de longa data quebra o piloto automático da celebridade e transforma cada hotel, set e compromisso em um espelho desconfortável. Entre encontros com antigos parceiros, conversas atravessadas e momentos de humor involuntário, ele tenta distinguir o que é persona e o que é vida real. A presença firme de Ron impede que a melancolia vire autopiedade: ele o empurra a encarar escolhas, relações mal cuidadas e a pergunta incômoda sobre o que ficará quando as luzes se apagarem. Aos poucos, a jornada vira menos sobre agenda e mais sobre legado, amizade e a coragem de mudar tarde. com humor.

Sonhos de Trem (2025), Clint Bentley Divulgação / Black Bear Robert Grainier cresce órfão entre as florestas do Noroeste do Pacífico e, ao virar adulto, encontra sustento como lenhador e operário das ferrovias, ajudando a expandir um império de trilhos no início do século 20. Sua vida se desenrola em acampamentos, serrarias e clareiras, cercada por homens rudes e paisagens imensas, enquanto o país muda em velocidade inédita. Em meio ao trabalho duro, ele constrói um lar e experimenta uma felicidade quieta, mas o tempo cobra seu preço, trazendo perdas e deslocamentos que o forçam a seguir adiante quando tudo parece ruir. A narrativa acompanha décadas de transformações — do avanço industrial às marcas íntimas deixadas por escolhas e acidentes — para compor o retrato comovente de uma existência comum atravessada por acontecimentos extraordinários. Entre memória e sobrevivência, ele aprende a viver com o que não pode ser reparado, sem perder a capacidade de se maravilhar. com dignidade, silêncio e lembrança persistente.