O filme profético de Steven Soderbergh que está no Prime Video e ainda deixa o público inquieto

Nada no itinerário de uma pandemia funciona como uma narrativa coerente; esse é justamente o ponto que “Contágio“ explora com precisão desalentadora. Steven Soderbergh organiza o caos sem ornamentá-lo, recorrendo a um ritmo clínico para acompanhar a trajetória de um vírus que atravessa fronteiras antes mesmo que as instituições admitam sua gravidade. A história começa com Beth Emhoff, interpretada por Gwyneth Paltrow, retornando de uma viagem e exibindo sintomas que seu marido, Mitch, vivido por Matt Damon, inicialmente interpreta como algo banal. A rapidez com que a doença evolui e a ausência de respostas imediatas revelam um mundo que se julga preparado, mas que depende de pressupostos frágeis demais para lidar com eventos que avançam em velocidade superior à capacidade humana de compreensão.

A partir do colapso doméstico de Mitch, a narrativa amplia seu escopo e acompanha equipes de pesquisa, autoridades e profissionais de campo. Laurence Fishburne vive Ellis Cheever, figura cuja tentativa de equilibrar responsabilidade pública e proteção pessoal evidencia dilemas éticos que raramente chegam ao debate comum. Kate Winslet, como Erin Mears, assume o papel de quem se expõe diariamente para investigar a disseminação do vírus; sua trajetória evidencia que, em crises, o sacrifício individual costuma ser mais veloz que a mobilização institucional. Jennifer Ehle, interpretando a pesquisadora Ally Hextall, segue a linha oposta: atua longe do público, mas concentra a urgência em decisões que exigem precisão científica e coragem diante de incertezas.

O roteiro intercala ainda o olhar externo e oportunista de Alan Krumwiede, papel de Jude Law. Ele não adoece nem oferece auxílio técnico; explora a confusão alheia para lucrar com teorias que misturam verdade parcial, especulação e autopromoção. O personagem funciona como síntese de uma dinâmica social recorrente: em situações extremas, a informação torna-se tão contagiosa quanto o agente biológico, multiplicando medos e distorções. Do outro lado do planeta, a missão de Leonora Orantes, interpretada por Marion Cotillard, acompanha os esforços da Organização Mundial da Saúde e revela como tensões geopolíticas recaem até mesmo sobre quem tenta compreender a origem da crise. A interferência política que culmina em seu sequestro expõe a dificuldade de conciliar interesses nacionais com a necessidade de cooperação global.

A sensação de desagregação se intensifica quando o filme mostra o impacto social direto: filas que se transformam em conflitos, sistemas de distribuição em colapso, instituições reverenciadas em tempos estáveis incapazes de administrar demandas mínimas. A câmera insiste em pequenos gestos involuntários, repetidos por personagens anônimos, reforçando como práticas cotidianas, quase imperceptíveis, moldam o avanço de uma doença que se beneficia do automatismo humano. Essa escolha confere singularidade ao enredo, pois dispensa a teatralização da catástrofe e investe em mecanismos simples, porém devastadores, de contaminação.

O filme não tenta suavizar a dimensão estatística do desastre. Números crescem enquanto autoridades tentam impor protocolos que competem entre si e raramente se comunicam. A construção narrativa evita soluções heroicas, permitindo que a busca pela vacina, conduzida por Ally Hextall, avance menos como epifania e mais como esforço disciplinado que exige paciência, testes e decisões que envolvem riscos pessoais. Ao mesmo tempo, a rotina de Mitch e sua filha Jory, vivida por Anna Jacoby-Heron, insere no conjunto uma perspectiva doméstica e concreta: diante da instabilidade global, a preservação de vínculos familiares se torna esforço diário.

Quando a crise atinge seu ápice, Soderbergh evidencia que a vulnerabilidade coletiva não decorre apenas do poder do vírus, mas de falhas estruturais que se mantêm intactas mesmo após sucessivas tragédias. O desfecho, longe de aposentadoria emocional, reafirma esse ponto ao revelar a origem da doença em um encadeamento de eventos cotidianos, capaz de produzir consequências desproporcionais. “Contágio“ não depende de exageros para construir inquietação: basta demonstrar como o mundo funciona quando certezas desmoronam e a dependência mútua, ignorada em períodos estáveis, torna-se a única variável capaz de impedir que a próxima crise encontre terreno ainda mais fértil.