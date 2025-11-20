Filme de Danny Boyle que revelou Dev Patel é uma das mais brilhantes críticas sociais já feitas no cinema, no Prime Video

A experiência de assistir a “Quem Quer Ser Um Milionário?“, de Danny Boyle e Loveleen Tandan, começa com uma constatação simples: a narrativa de Jamal é organizada como uma contabilidade moral. Cada pergunta do programa remete a um capítulo decisivo de sua vida, e essa articulação entre memória e sobrevivência funciona como o eixo que sustenta toda a construção dramática. O filme parte da premissa de que o conhecimento pode nascer de circunstâncias duras, e não de instituições formais. Essa premissa, quando aplicada à infância de um garoto submetido à precariedade urbana de Mumbai, ganha força suficiente para transformar um formato televisivo em uma investigação existencial.

O longa adota uma estrutura que alterna interrogatório policial e flashbacks, mas evita a dispersão típica de narrativas fragmentadas. Cada retorno ao passado opera como um esclarecimento objetivo, revelando não apenas a origem de uma resposta, mas também o mecanismo que formou o sujeito que está naquela sala. As condições de violência, desigualdade e mobilidade reduzida que marcam a trajetória de Jamal são tratadas sem sentimentalismo. A câmera acompanha, registra e evidencia a lógica social que o empurra sempre para a margem. Essa abordagem cria um contraste direto com o jogo televisivo, cujo propósito é celebrar a ascensão individual. O filme usa essa oposição para desmontar a ideia de que a prosperidade é fruto exclusivo de mérito.

A presença do irmão, Salim, introduz um contraponto decisivo. Se Jamal interpreta o mundo pela via da resistência silenciosa, Salim absorve a brutalidade ao redor e a converte em estratégia. A relação entre os dois permite observar como contextos idênticos podem gerar escolhas opostas. A narrativa empenha-se em mostrar que nenhum deles age por vocação moral, mas por adaptação. Isso transforma o enredo em uma análise de trajetórias divergentes moldadas pelo mesmo território. Latika amplia esse quadro ao ocupar um ponto intermediário entre ambos, marcada pela mesma vulnerabilidade, mas atravessada por circunstâncias que a afastam repetidamente do vínculo que tenta preservar. O triângulo é menos romântico do que social: três vidas subordinadas a relações de poder desiguais.

A direção utiliza a cidade como força determinante. Mumbai não funciona como pano de fundo, mas como vetor. A densidade populacional, os fluxos de dinheiro informal, o domínio de facções que exploram crianças e a constante disputa por território são elementos que influenciam cada escolha. Quando o jogo televisivo reaparece, ele funciona como ruptura, quase um acidente estatístico numa vida que não oferecia qualquer expectativa de ascensão. O filme explora justamente essa improbabilidade, recusando interpretações místicas ou deterministas. A trajetória de Jamal é lida como sequência rigorosa de eventos concretos, e a montagem reforça essa leitura ao evitar explicações metafísicas acerca da sorte.

A música de A. R. Rahman impulsiona o ritmo sem suavizar o que está em cena. Ela opera como elemento de transição entre tempos distintos, acentuando a sensação de movimento permanente. Já as atuações dos atores mirins ampliam o impacto da narrativa, pois conferem autenticidade à representação da infância nos bairros mais pobres. As interpretações posteriores, já na fase adulta, mantêm essa coerência, evitando exageros e trabalhando com gestos econômicos. Essa sobriedade favorece a proposta geral: o filme não pretende ser um espetáculo emocional, e sim uma reflexão sobre mobilidade social, afetos interrompidos e violência institucional.

A construção dos interrogatórios é particularmente eficiente. O policial interpretado por Irrfan Khan oscila entre desconfiança e pragmatismo, funcionando como espécie de mediador entre o mundo real e o universo artificial do programa. Ele duvida, questiona, compara e tenta compreender como um jovem sem escolaridade formal poderia chegar tão longe. Essa relação sugere algo maior: a incapacidade das instituições de reconhecer saberes produzidos fora de suas fronteiras. A história de Jamal, nesse sentido, expõe uma tensão comum a sociedades desiguais, nas quais a legitimidade do conhecimento é frequentemente determinada pelo acesso à educação, e não pela experiência acumulada.

Ao contrário de narrativas que procuram enfatizar superações individuais, “Quem Quer Ser Um Milionário?“ argumenta que a vida de Jamal não deve ser lida como triunfo. Ele não busca fortuna; seu objetivo é reencontrar Latika. O prêmio monetário funciona apenas como consequência colateral de uma insistência afetiva. Isso gera um contraste interessante com a lógica do programa, fundamentado justamente na valorização da conquista financeira como símbolo máximo de realização. Quando o filme avança para suas etapas finais, essa oposição torna-se ainda mais evidente, reforçando a ideia de que o jogo é circunstancial; o motor da história é a persistência de um vínculo que o sistema tenta destruir.

A narrativa alcança seu ponto mais intenso quando o passado deixa de ser apenas explicação e passa a ser limite. Jamal responde às perguntas finais carregando o acúmulo de perdas que o trouxeram até ali, enquanto o país observa um evento televisivo sem imaginar o peso que cada resposta carrega. Essa discrepância entre espetáculo e trajetória real cria uma camada adicional de tensão, pois evidencia o abismo entre a superfície luminosa da cultura de massa e a materialidade da vida urbana periférica.

O impacto do filme não vem da vitória no programa, e sim da constatação de que, para Jamal, esse resultado não altera a estrutura que o moldou. Sua história continua ancorada na precariedade de origem, nas rupturas familiares e na violência internalizada. A narrativa funciona como lembrete de que símbolos de ascensão não equivalem a transformações profundas. Essa conclusão evita celebrações fáceis e devolve ao espectador uma perspectiva mais concreta sobre desigualdade e destino social.

“Quem Quer Ser Um Milionário?“ continua relevante porque lida com questões que ultrapassam a especificidade indiana. A desigualdade urbana, a fragilidade das instituições, a disputa por recursos mínimos e a busca por vínculos duradouros são temas que se repetem em diferentes países. O filme articula essas camadas sem recorrer à idealização. Ao final, resta a impressão de que a trajetória de Jamal não é extraordinária, mas representativa. E justamente por isso ela provoca impacto duradouro.