4 filmes que chegaram à Netflix nesta semana — perfeitos para um fim de semana no sofá

Fim de semana pede decisões simples: escolher filmes, servir a pipoca e cuidar do relógio. Com a rotina acelerada, vale priorizar opções com começo claro, meio consistente e final enxuto. Entre estreias e retornos de catálogo, há espaço para rir, segurar a respiração ou apenas acompanhar histórias bem contadas. Para quem prefere maratona, é possível alinhar sessões sem transformar a sala em obrigação. Quem busca companhia para a noite encontra caminho seguro.

Essa seleção pensa em quem divide o sofá, em quem assiste sozinho e em quem precisa de pausa curta entre afazeres. O objetivo é reduzir a incerteza diante da tela inicial e orientar escolhas por humor, tema ou disposição do momento. Para evitar dispersão, a ordem sugere alternância de ritmo: uma dose de leveza, outra de tensão controlada, depois descanso. O leitor ajusta como quiser.

Ninguém precisa de manual para gostar de filmes, mas ajuda saber o que esperar antes de apertar o play. Aqui, a ideia é informar sem promessas grandiosas, com atenção ao que cabe no bolso do tempo. Se a noite permitir, vale repetir sessão; se a agenda apertar, um único filme escolhido cumpre a função com folga. Quem quiser, guarda sugestões para outra ocasião.

A Melhor Mãe do Mundo (2025), Anna Muylaert Divulgação / Telefilmes Uma catadora de recicláveis decide deixar a casa com os dois filhos após nova ameaça do agressor. Sem rota clara e sem dinheiro, empurra a carroça pelas ruas de São Paulo, transforma a fuga em jogo para acalmar as crianças e negocia abrigo com quem aceita ajudar sem perguntas. Cada esquina exige escolha entre visibilidade e segurança, entre pedir apoio e seguir invisível. Nos guichês, descobre burocracias que atrasam medidas protetivas; nos abrigos, enfrenta lotação e regras que mudam conforme o turno. Para manter o vínculo, inventa histórias, ensina contas, dita rotinas e evita que a vergonha cale todos. Quando a rede de apoio aparece, mede o preço de confiar; quando falha, aprende a dormir em parques e a esconder a carroça. A jornada coloca passado e futuro em disputa. No fim de uma madrugada fria, percebe que proteger também significa escolher a próxima parada e renunciar a respostas fáceis.

Frankenstein (2025), Guillermo del Toro Ken Woroner / Netflix Um cientista obcecado com a derrota da morte reúne conhecimento antigo e técnicas modernas para realizar um experimento proibido. Quando a criatura desperta, o gesto que prometia glória se transforma em culpa, medo e perseguição. Rejeitado pelo criador e pelo mundo, o novo ser aprende observando famílias, fogueiras e janelas acesas, e tenta conquistar um lugar onde possa existir sem violência. O criador, acuado pela própria ambição, mente, apaga rastros e tenta controlar aquilo que não compreende. A escalada moral nasce do confronto entre responsabilidade e desejo: assumir consequências ou sustentar a fantasia de que nada aconteceu. Cidades, florestas e ruínas tornam-se palco de encontros que invertem posições de poder. A cada recusa, cresce no ser a pergunta sobre quem define humanidade; a cada fuga, aumenta no cientista o pavor de encarar sua obra. Quando a dor exige resposta, ambos descobrem que nenhum deles é capaz de escolher sem custo.

Mango (2025), Mehdi Avaz Ana Belen Fernandez / Netflix Uma gerente de hotel viaja a Málaga para negociar a construção de um resort sobre uma plantação de mangas administrada por um ex-advogado que abandonou a profissão após uma perda. Ela leva a filha acreditando que a temporada será chance de aproximação, mas o trabalho exige decisões rápidas, reuniões tensas e concessões que afastam as duas. O proprietário resiste a vender porque a terra guarda lembranças e sustenta famílias, e sua recusa obriga a visitante a conviver com ritmos de colheita e regras que não cabem em planilhas. O choque entre metas corporativas e vínculos locais desperta atração, reabre feridas e embaralha alianças. Enquanto prazos apertam e investidores cobram números, o verão traz calor sobre frutas e escolhas. Quando um imprevisto atinge a plantação, surge a chance de repensar o projeto e medir responsabilidades. Resta decidir se a paisagem deve virar fachada de hotel ou continuar casa para quem planta.