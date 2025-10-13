5 filmes excepcionais de língua não inglesa na Netflix

Os catálogos de streamings são dominados por filmes norte-americanos. Assistir algo em outro idioma é um ato de rebeldia e também um convite à sensibilidade. As obras de língua não inglesa, além de ampliarem o olhar, carregam uma musicalidade própria, um modo de narrar que se recusa à padronização do cinema global. Há nelas uma coragem de observar o cotidiano sem pressa, de explorar o silêncio, o humor discreto, a dor não dita. São filmes que se aproximam do espectador não pelo excesso, mas pela similaridade com a realidade. Um gesto mínimo que diz o que um diálogo inteiro não conseguiria.

A Netflix tem sido uma das maiores pontes entre essas cinematografias ,reunindo histórias que falam de situações universais. Produções que ultrapassam fronteiras culturais e mostram que a emoção, quando verdadeira, dispensa tradução. Esses filmes te ajudam a redescobrir o prazer de se emocionar com sutileza, sem precisar de explicações. Cada história é um lembrete de que o cinema, quando feito com alma, fala diretamente ao coração.

O Trem Italiano da Felicidade (2024), Cristina Comencini Anna Camerlingo / Netflix Em 1946, um menino de sete anos, nascido nas vielas pobres de Nápoles, é separado da mãe para embarcar em um dos chamados “trens da felicidade”, iniciativa que levava crianças do sul devastado pela guerra até famílias do norte da Itália. Acostumado à fome e à dureza das ruas, ele chega a uma nova casa onde o afeto é algo tão desconhecido quanto a fartura. Aos poucos, a mulher que o acolhe o ensina gestos de cuidado, e o menino descobre o que é viver sem medo, mas também aprende que o amor, às vezes, exige partir. O inverno no norte se torna uma travessia silenciosa entre o pertencimento e a culpa, e, quando o trem o chama de volta, ele precisa escolher entre o sangue e a ternura. Anos depois, já adulto, compreenderá a verdade que a infância não soube traduzir: amar não é prender, é permitir que o outro vá, mesmo que isso quebre o coração.

Em Uma Ilha Bem Distante (2023), Vanessa Jopp Divulgação / Netlflix Cansada de viver para agradar os outros, uma mulher decide romper com tudo após o funeral caótico da mãe, o marido que a ignora, a filha que a cobra e o pai que se apoia demais. De repente, ela troca Munique por uma pequena ilha na Croácia, levando apenas o peso de uma vida que nunca foi realmente sua. No vilarejo, descobre que a casa deixada pela mãe não está vazia: um homem rude, habitante da ilha desde sempre, ainda mora lá, e o convívio forçado entre os dois vira uma guerra silenciosa de teimosias e saudades. Mas o isolamento e o mar acabam por diluir as defesas. Entre discussões e silêncios partilhados, os dois encontram, um no outro, aquilo que não sabiam mais procurar, leveza. É um reencontro com a vida, com o tempo e, acima de tudo, com a coragem de escolher o próprio caminho.

Drive My Car (2021), Ryusuke Hamaguchi Divulgação / Diaphana Films Um ator e diretor de teatro, ainda lidando com a morte da esposa, aceita dirigir uma peça em Hiroshima. A solidão o acompanha até conhecer uma jovem motorista designada para levá-lo diariamente ao trabalho. O convívio silencioso entre os dois revela feridas ocultas, segredos e a lenta reconstrução de quem já perdeu quase tudo. A jornada que se desenrola dentro do carro se torna uma metáfora poderosa sobre o tempo, a memória e o perdão. Entre o som do motor e o silêncio compartilhado, nasce uma cumplicidade que transcende as palavras.

Rosa e Momo (2020), Edoardo Ponti Regine de Lazzaris / Netflix Em um bairro humilde de Bari, uma ex-prostituta judia e um garoto senegalês órfão se veem forçados a conviver sob o mesmo teto. O início é marcado por desconfiança e atrito, mas a convivência revela uma ternura inesperada. Enquanto ela enfrenta os fantasmas do passado e a deterioração da saúde, o menino tenta entender o que é pertencimento. A relação entre os dois cresce com delicadeza e ironia, transformando-se em um retrato comovente sobre amor, acolhimento e sobrevivência. No fim, o afeto surge como a forma mais pura de resistência.