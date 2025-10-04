Dos leitores. Aos leitores

Leitora impertinente indaga se penso antes de escrever.

Resposta: penso depois; e mesmo assim, só às vezes.

Leitor deseja saber se crônicas precisam fazer sentido.

Resposta: se fizerem, é coincidência.

Leitor questiona como conversei em tempo real com Seu Osvaldo, se ele mora em Quiprocó da Serra de Santo Grande do Sul e eu, em Bled.

Fui de ônibus.

O mesmo leitor enfatiza que não quer saber como cheguei lá, mas sim como conversei com o cara de lá.

Com a boca. Falando.

Leitor quer saber se eu moro mesmo na Eslovênia.

Pergunto eu: por quê?

Leitora pergunta qual o meu signo.

Não tenho.

Leitora quer saber de onde tiro as ideias para as crônicas.

Não tenho ideia. Nem ideias.

Leitora questiona se tenho amigos.

Tenho plantas. Mudinhas. E isso já me basta.

Leitor pergunta quantos anos tenho.

O suficiente.

Leitor pergunta quantos livros tenho.

O bastante.

Leitor pergunta meu nome completo.

Tenho.

Leitor interroga: a que horas acordo?

Nunca acordo. Sempre sou acordado.

Leitor insaciável deseja que eu informe o que bebo de manhã.

Nada. Com muito café.

Leitor quer saber se já me perdi.

Todo dia. E sempre encontro algo melhor.

Leitora pergunta quantas laudas escrevo por dia.

Zero. Mas geralmente o dobro na cabeça.

A leitora então insiste e interroga outra vez: você acredita em vida em outros planetas?

Só acho viável em outros planetas.

Leitora diz que não gostou deste texto.

Eu também.

Leitora pensa que eu sou uma farsa.

Ela também o é.

Leitores querem saber se podem perguntar no plural.

Incluo todos. Todas. E todes.

Leitor pergunta o tamanho do lago de Bled.

Uma volta. Inteirinha.

Leitor questiona se as histórias das minhas crônicas são tudo verdade.

Tudo que não invento é falso, diria Manoel de Barros.

Leitor diz que não tem pergunta.

Agradeço e não respondo.

Leitora quer que eu diga se corrijo meus textos.

Não merecem.