Os 10 livros mais vendidos do mundo em 2025 até agora, com tradução no Brasil

Carlos Willian Leite
em Livros

A Revista Bula cruzou painéis e listas de desempenho reconhecidos internacionalmente, combinando o New York Times, o Amazon Charts, os relatórios do Circana BookScan (sell-out do varejo norte-americano), o Publishers Weekly, além de termômetros de consumo como Apple Books e Barnes & Noble. Para o recorte brasileiro, só entraram obras que, além de recorrentes nesses medidores, já têm edição traduzida e publicada no Brasil. O objetivo foi mostrar o que efetivamente move o balcão de vendas em 2025, sem confundir pico pontual com permanência.

O resultado é um retrato do presente comercial da ficção. A seleção reúne best-sellers de alta rotação, impulsionados por marketing global, franquias literárias, adaptações e forte presença em plataformas digitais de leitura e áudio. Estão confirmados no Brasil “O Segredo Final”, de Dan Brown, “Amanhecer na Colheita”, de Suzanne Collins, “Tempestade de Ônix” e “Quarta Asa”, de Rebecca Yarros, “A Empregada”, de Freida McFadden, “Divórcio Perfeito”, de Jeneva Rose, “Atmosfera: Uma História de Amor”, de Taylor Jenkins Reid, “Círculo dos Dias”, de Ken Follett, “Katábasis”, de R. F. Kuang, e “James”, de Percival Everett. Universos distintos, um traço comum: capacidade de ocupar vitrines e feeds com constância e velocidade.

Aqui interessa separar plano estético de plano mercadológico. O que escala nos gráficos não coincide necessariamente com o que renova linguagem e forma. Predominam séries de suspense, fantasia militarizada, romances já moldados para adaptação e thrillers jurídicos, produtos calibrados para reconhecimento imediato. “James”, de Percival Everett, foge desse arranjo ao tensionar a tradição a partir de um ponto de vista historicamente subalternizado; é exceção em um conjunto guiado por previsibilidade de consumo e gestão de catálogo voltada a retorno seguro.

O método adotado evita o erro de tomar um ranking isolado como régua universal. A convergência entre New York Times, Amazon Charts, Circana BookScan, Publishers Weekly, Apple Books e Barnes & Noble indica recorrência e permanência, não apenas picos ocasionais. O filtro brasileiro retira do quadro títulos sem edição nacional, tornando o levantamento útil para quem lê e compra no país. O que se vê é comportamento de mercado, mapeamento de força promocional e um guia objetivo para pautas, compras e curadorias. Quem procura risco estético deve mirar outros circuitos críticos; aqui, registra-se o movimento do comércio do livro em 2025 com critérios comparáveis e verificáveis.

O Segredo Final (2025), Dan Brown

Um professor de simbologia chega a uma conferência em Praga para apresentar um painel e encontra um crime que desvia o curso do evento. Chamado pela polícia local, ele reencontra uma cientista especializada em estudos da mente e, com ela, segue pistas que misturam arte sacra, códigos históricos e controvérsias sobre consciência. O desaparecimento de uma pesquisadora-chave dilata o tempo da investigação e instala uma corrida entre capitais europeias e americanas. A cada obra decifrada, abre-se uma porta que liga laboratórios a arquivos monásticos; a cada pista, cresce o interesse de instituições que preferem silêncio. O professor precisa traduzir símbolos que não cabem em vitrines de museu, enquanto a parceira mede o impacto de dados sensíveis em reputações científicas. Quando um atentado corta a rota planejada, ambos entendem que a questão já não é provar uma tese, e sim impedir que uma descoberta altere a percepção coletiva do humano. A jornada cobra resistência física, memória de referências clássicas e confiança em aliados temporários. Restam horas, e as cidades se tornam mapas móveis onde cada praça guarda uma chave e cada igreja protege um enigma. No limite, a decisão envolve o que deve ser revelado e o que deve permanecer sob guarda, com consequências para carreiras, crenças e segurança pública.

Amanhecer na Colheita (2025), Suzanne Collins

Um adolescente do Distrito 12 aprende cedo a negociar fome, mercado e dignidade quando a loteria nacional transforma vizinhos em porcentagens. O anúncio de uma edição especial do torneio televisivo muda as regras de sobrevivência: tributos veteranos, armadilhas mais complexas e patrocínios inclinados a espetáculo. O jovem percebe que carisma não paga água, mas compra segundos vitais diante de câmeras. No trem rumo à capital, ouve conselhos que soam como zombaria até que o treinamento revela listas de mortes previsíveis para quem confia demais no acaso. As alianças surgem por cálculo frio: um pedaço de pão concedido hoje pode custar sangue amanhã. Dentro da arena, cada árvore é abrigo e armadilha, cada lago oferece vida e febre. Ao som do narrador oficial, o país aprende a aplaudir ferimentos; ao silêncio das noites, o rapaz tenta preservar uma regra própria: sair de lá sem se vender por completo. A escalada da competição comprime o tempo e transforma truques em princípios. Quando um aceno vindo das arquibancadas redefine prioridades, ele precisa escolher entre a vitória que se mede em números e a sobrevivência que se mede em lembranças. O desfecho do programa exige uma posição que terá efeitos posteriores além da contagem de pontos.

Tempestade de Ônix (2025), Rebecca Yarros

Uma cadete marcada por cicatrizes físicas e escolhas dolorosas tenta consolidar controle sobre um poder que afeta quem jurou proteger. O colégio militar de elite mantém exames brutais, alianças temporárias e vigilância constante, enquanto forças antigas avançam sob a pele do território. A protagonista entende que esforço individual não sustenta muralhas sozinho: é preciso decifrar tratados velhos, negociar com quem não confia nela e, sobretudo, distinguir presságios de mentiras. Os vínculos com parceiros de batalha oscilam entre estratégia e desejo, e a presença de criaturas aladas torna cada deslocamento um pacto com o risco. Quando rumores sobre uma ameaça subterrânea reaparecem com provas, o conselho de comando exige obediência, mas a realidade do campo impõe improviso. A jovem precisa decidir quando quebrar ordem salva mais vidas do que segui-la; precisa aprender a hierarquizar perdas sem se desumanizar. O tempo estreita, tempestades anunciam ofensivas e velhos segredos saem de túmulos que a história oficial preferia intactos. Cada combate redefine lealdades, e cada página de arquivo reescrito empurra a guerra para contornos menos binários. No ápice, uma escolha tática colide com um compromisso pessoal. Resta medir o impacto sobre pessoas próximas e sobre a estabilidade do território.

James (2024), Percival Everett

Um homem escravizado observa o idioma de quem manda e aprende a moldá-lo ao que lhe convém. À noite, em segredo, ensina outros a ler; de dia, finge ignorância para não morrer. Quando a oportunidade de fuga se oferece, ele entende que o rio não é só rota, é gramática: correntes, remansos e meandros ditam o tom de cada decisão. A criança branca que o acompanha representa tanto afeto quanto perigo, porque a inocência de um pode custar a liberdade do outro. Entre pântanos, barcos e cabanas, a viagem exige reinterpretar mapas e moral. A narrativa desmonta a máscara que a sociedade exige e oferece, no lugar, uma voz que sabe medir cada palavra, cada silêncio e cada mentira útil. O protagonista improvisa soluções onde a lei oficial sustenta o opressor e aprende a negociar ajuda com gente que também teme o amanhecer. Memórias de açoite disputam espaço com lembranças de cuidado; o futuro promete um nome dito em voz alta. A cada encontro, ele precisa avaliar se a piedade do outro é ponte ou armadilha. No momento decisivo, a escolha envolve risco pessoal calculado. Ao final do dia, a tarefa é permanecer vivo sem abrir mão do que garante identidade.

Quarta Asa (2023), Rebecca Yarros

Uma jovem frágil para o padrão da caserna é obrigada a ingressar na academia militar mais letal do continente. Lá, descobre que força bruta não vence provas pensadas para eliminar os distraídos: leitura estratégica de terreno, controle de dor e alianças improváveis fazem diferença entre cruzar uma ponte ou cair do penhasco. A seleção exige vínculo com criaturas ancestrais que não toleram falsidade; ao menor erro, as asas negam o corpo. A cadete precisa provar utilidade onde sempre foi subestimada, e precisa escolher em quem confiar quando ordens oficiais contradizem fatos de campo. Entre treinos, emboscadas e disputas internas, a verdade sobre inimigos externos ganha contornos menos nítidos. O afeto que nasce no fogo da competição não suspende protocolos, apenas os complica. Um relatório escondido aqui, um sussurro no dormitório ali, e o tabuleiro da política militar muda de formato. O tempo de aprender encolhe; o tempo de decidir chega cedo. Quando um desafio público se transforma em sentença privada, ela conclui que continuar no programa exige decisões com custo alto e consequências que se acumulam nos relatórios.

A Empregada (2022), Freida McFadden

Uma jovem com ficha criminal apagada por pouco aceita emprego em uma casa cuja riqueza brilha menos que o humor da patroa. A entrada no porão, o uniforme e os bilhetes de tarefas compõem um contrato que se renova a cada suspiro errado. O casal que a contrata alterna delicadezas e crueldades como se testasse cercas; ela aprende a caminhar pelo corredor sem fazer barulho, aprende a sorrir na medida certa, aprende a esconder verdades úteis. As paredes têm olhos: câmeras, janelas, visitas. Os pratos lavados registram humilhações; as camas arrumadas registram segredos. Quando a patroa perde o controle diante de convidados, a funcionária percebe que cumprir ordens já não garante abrigo. Uma oportunidade de virar o jogo aparece em detalhe doméstico que ninguém notou, e o plano exige paciência, sangue frio e habilidade de contar histórias acreditáveis. O perigo não está apenas no homem grande que fecha portas, mas na mulher ferida que aprendeu a ferir. Cada passo em falso pode devolver algemas; cada passo certo pode comprar uma vida possível. No momento crítico, a pergunta não é se a verdade liberta, e sim se a versão que convence salva.

Divórcio Perfeito (2025), Jeneva Rose

Uma advogada criminal, anos depois de um caso que virou manchete, reconstrói carreira e intimidade quando um novo processo doméstico explode na mídia. A cliente atual é mais do que contratante: é espelho deformado de escolhas passadas. Provas antigas reaparecem sem convite, a polícia revisita laudos, a internet julga antes de qualquer audiência. A protagonista precisa litigar em duas frentes: a dos autos e a da opinião pública. Um vídeo cortado em segundos, um áudio fora de contexto, e a estratégia minuciosa perde tração. Colegas que a salvaram no passado agora medem distância; adversários que pareciam previsíveis se mostram pacientes. Em reuniões noturnas, a equipe depura cronogramas, refaz linhas do tempo e decide quais testemunhas suportam o calor do plenário. O casamento recente, ao invés de porto, vira campo de provas involuntário. A escalada do caso aponta para uma pergunta que atravessa qualquer sentença: qual versão dos fatos é possível sustentar até o fim sem trair a própria consciência? A resposta, seja qual for, cobra preço profissional e pessoal que não cabe em manchete.

Atmosfera: Uma História de Amor (2025), Taylor Jenkins Reid

Uma engenheira determinada entra em um programa espacial na década de 1980 e descobre que a gravidade social pesa tanto quanto a física. Entre simuladores, câmaras hiperbáricas e aulas de dinâmica de voo, aprende que falhas mínimas se acumulam como micrometeoritos na fuselagem. A amizade com colegas de turma vira abrigo contra a cultura de testes incessantes e contra a estatística que não perdoa. Um sentimento surge onde protocolos vetam distrações, e a protagonista precisa medir o risco de misturar missão com vida privada. Ao mesmo tempo, patrocinadores, imprensa e burocracias exigem imagens heroicas, enquanto o cotidiano é feito de dores de cabeça, segundos a menos e checklists intermináveis. A cada etapa do treinamento, fica mais claro que ser escolhida para a tripulação depende de mérito e de política. Um acidente em outra equipe muda o tom; discursos oficiais não cobrem o luto que entra pelos vestiários. A possibilidade de voar aproxima-se quando renúncias já foram feitas. No momento decisivo, o que está em jogo não é a fotografia no topo da página, e sim o que permanece quando a cápsula fecha e o mundo fica do lado de fora.

Círculo dos Dias (2025), Ken Follett

Em uma paisagem pré-histórica, um mineiro com talento para enxergar caminhos sob a terra e uma sacerdotisa com autoridade sobre ritos percebem a chance de erguer um monumento que una clãs rivais. O projeto exige domínio de pedra, corda e calendário, mas exige também mediação política: guerreiros querem troféus, comerciantes querem rotas, anciãos querem sinais do céu. Para convencer os vivos, é preciso negociar com os mortos. Cada bloco deslocado consome músculos e alianças; cada erro de cálculo pode transformar celebração em luto. O mineiro aprende a traduzir o subsolo em mapas para quem só lê estrelas; a sacerdotisa aprende a traduzir o sagrado em tarefas para quem só confia na força do braço. Fomes sazonais pressionam cronogramas, tempestades apagam trilhas, boatos corroem pactos. Ainda assim, a ideia resiste porque oferece uma promessa: um lugar onde a contagem do tempo deixa de ser um susto. Quando o custo humano fica evidente, a pergunta retorna com a nitidez do sol de inverno: vale erigir algo que sobreviva a todos, mesmo que alguns precisem cair no caminho?

Katábasis (2025), R. F. Kuang

Dois doutorandos rivais se veem obrigada e obrigado a cooperar quando seu orientador sofre um destino que desafia o campus e a metafísica. A proposta indecente surge em uma sala sem janelas: descer aos níveis inferiores do mundo, onde memória, culpa e desejo se combinam em geologia moral. A narradora precisa escolher quais lembranças carregar, porque cada carga pesa no passo seguinte; o parceiro precisa decidir até onde aceita perder anos de vida para ganhar minutos de chance. Exames de qualificação viram rituais, bibliografias viram talismãs, e o rigor acadêmico é testado em ambientes que não toleram citação mal feita. A cada portão atravessado, volta alguém que parecia resolvido. A fórmula para recuperar o ausente existe, mas cobra parte daquilo que os mantém inteiros. No ponto mais fundo, resta saber se a tarefa é trazer de volta quem partiu ou aceitar que certos mestres ensinam mais quando deixam vazios. A volta, se houver, altera currículos, amizades e o modo de falar de si em primeira pessoa.

Carlos Willian Leite
Jornalista especializado em jornalismo cultural e enojornalismo, com foco na análise técnica de vinhos e na cobertura do mercado editorial e audiovisual, especialmente plataformas de streaming. É sócio da Eureka Comunicação, agência de gestão de crises e planejamento estratégico em redes sociais, e fundador da Bula Livros, dedicada à publicação de obras literárias contemporâneas e clássicas.

