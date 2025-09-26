4 filmes que acabaram de chegar na HBO Max para maratonar no fim de semana

O catálogo da HBO Max ganhou reforço de peso nesse fim de semana e promete transformar seus próximos dias em uma maratona de filmaços. Nessa seleção, trouxemos um pot-pourri de ação, intrigas criminais, dilemas familiares, romances e heroísmo. Essa variedade é um trunfo das plataformas de streaming, mas, convenhamos, a HBO Max manda bem demais.

Enquanto um filme mergulha nas complexidades de relacionamentos moldados pelo poder do dinheiro, outro revisita um ícone dos quadrinhos sob nova perspectiva. Também há espaço para tramas marcadas pela violência do submundo e drama em tom romântico e reflexivo para encerrar o ciclo.

Ao unir produções tão diversas, a HBO Max mostra que sua maratona de fim de semana não vai ser previsível. Cada um desses filmes é um convite para mergulhar em atmosferas singulares. O resultado é uma experiência variada e envolvente, perfeita para ocupar horas do seu dia na frente da televisão. Venha com a gente!

Amores Materialistas (2025), Celine Song Divulgação / A24 Uma jovem enérgica e carismática trabalha em uma agência de relacionamentos, ajudando clientes a encontrar o par ideal. Apesar de ser bem-sucedida profissionalmente, mantém sua vida amorosa em suspenso, até que, durante um casamento, sente-se atraída por um homem rico, dono de um estilo de vida luxuoso e cheio de promessas de conforto. Ao mesmo tempo, reencontra o ex-namorado, alguém sem grandes recursos, mas que a ama profundamente e promete se esforçar para oferecer um futuro digno. Dividida entre a estabilidade material e a autenticidade de um amor que resiste ao tempo, ela precisa decidir o que realmente pesa mais em sua vida: a segurança que vem do dinheiro ou a intensidade de um sentimento verdadeiro. Essa escolha não apenas definirá com quem ficará, mas também revelará a própria visão que tem sobre felicidade, desejo e realização pessoal.

Gatilheiro (2025), Cristian Tapia Marchiori Divulgação / Dukkah Producciones Um atirador profissional vive um dia que se transforma em um teste de sobrevivência e redenção. A narrativa acompanha, em tempo quase real, suas decisões e conflitos morais enquanto precisa lidar com situações de extremo perigo, colocando em risco não apenas sua vida, mas também a de inocentes ao seu redor. Filmado em um único plano-sequência na verdadeira Isla Maciel, nos arredores de Buenos Aires, o longa cria uma sensação intensa de proximidade e imersão, como se o espectador estivesse acompanhando cada movimento do protagonista em tempo real. Entre traições, lembranças de um passado marcado por tragédias e oportunidades inesperadas de recomeço, o atirador enfrenta dilemas éticos e emocionais que desafiam suas convicções e moldam seu destino, mostrando que a linha entre o bem e o mal pode ser mais tênue do que se imagina.

Superman (2025), James Gunn Divulgação / DC Studios Em um mundo marcado por crises políticas e desconfiança generalizada, um herói vindo de outro planeta luta para conciliar sua identidade com a responsabilidade de ser símbolo de esperança. Enquanto tenta equilibrar sua vida pessoal e profissional, enfrenta inimigos que não apenas desafiam sua força física, mas também questionam seus ideais. A pressão de ser visto como salvador da humanidade o leva a refletir sobre os limites entre poder e vulnerabilidade. Em meio a batalhas épicas e dilemas íntimos, ele descobre que sua maior luta não é contra a destruição externa, mas contra o peso das expectativas que recaem sobre seus ombros.