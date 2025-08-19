6 filmes do Prime Video que fariam Freud desistir da psicanálise Divulgação / Everett Collection

Fer Kalaoun
em Filmes

A mente humana é uma vasta fonte de estudos para a psicanálise e, para o cinema, um terreno fértil. Ao longo dos séculos 20 e 21, a sétima arte explorou os mais sombrios territórios do inconsciente humano, mostrando desejos reprimidos, impulsos violentos e medos incontroláveis que vão além da mera interpretação. A Revista Bula selecionou meia dúzia de títulos disponíveis no Prime Video que desafia a lógica da psicanálise clássica. Essas produções não narram apenas histórias, mas projetam nos espectadores imagens que questionam a racionalidade, a moralidade e a sanidade.

Nós te convidamos a mergulhar nesse universo onde a mente humana é caótica, contraditória e perturbadora. Muito mais do que qualquer teoria poderia simplificar. Aqui, os dilemas internos se tornam experiências visuais viscerais. Cada personagem é um labirinto com camadas de ansiedade, culpa, obsessão e loucura. Às vezes, os próprios espectadores tomam o lugar do psicanalista e tentam analisar as mentes e comportamentos desses homens e mulheres fictícios, mas que tanto refletem comportamentos reais das pessoas ao nosso redor. É uma psique em carne viva, sem filtros e nem conclusões consoladoras.

Freud sempre buscou padrões, simbolismos e origens para os traumas, mas ele provavelmente ficaria tonto diante da ousadia dessas narrativas, que muitas vezes invertem os códigos da moralidade e da lógica, propondo ao público enigmas psicológicos que desafiam qualquer diagnostico clinico ou interpretação tradicional. Com temáticas contemporâneas que atravessam a consciência coletiva, esse cinema não apenas conta histórias, mas transforma a experiência de assistir a um filme em um exame psicológico

Men: Faces do Medo (2022), Alex Garland
Divulgação / Everett Collection

Um homem retorna à sua cidade natal após a morte da esposa, buscando isolamento e silêncio. Logo percebe que sua presença desencadeia uma série de eventos inquietantes: figuras femininas que o rodeiam parecem representar projeções de culpa e medo reprimidos, enquanto confrontos com moradores locais revelam tensões internas e ressentimentos antigos. Entre encontros inesperados, sinais de paranoia e fenômenos perturbadores, ele precisa enfrentar os fantasmas de seu passado e a própria percepção de realidade. A narrativa joga constantemente com limites entre sonho e vigília, revelando como traumas pessoais podem se materializar de formas quase sobrenaturais, deixando o protagonista à mercê de suas próprias obsessões e medos incontroláveis.

Corra! (2017), Jordan Peele
Divulgação / Universal Pictures

Um jovem negro visita a família de sua namorada branca e rapidamente percebe comportamentos estranhos e microagressões veladas que escondem intenções sinistras. A narrativa explora racismo estrutural, manipulação psicológica e identidade, transformando situações cotidianas em terrores íntimos e coletivos. Conforme descobre segredos aterradores sobre a comunidade que o cerca, ele se vê obrigado a confrontar sua própria sobrevivência e a natureza insidiosa do preconceito. Cada interação revela camadas de tensão e paranoia, questionando confiança, percepção da realidade e a própria possibilidade de escapar de um sistema de opressão cuidadosamente construído, tornando a experiência de assistir um exercício de desconforto e reflexão constante sobre medos sociais e individuais.

O Abutre (2014), Dan Gilroy
Chuck Zlotnick / GEM Entertainment


Um jovem jornalista ambicioso começa a trabalhar em cobertura de notícias sensacionalistas e logo descobre prazer em explorar tragédias alheias. Seu comportamento ético se deteriora enquanto busca imagens chocantes e exclusivas, manipulando vítimas e explorando dor humana para ascender profissionalmente. A narrativa acompanha a progressiva corrupção moral, o afastamento da empatia e a obsessão pelo sucesso, mostrando como o trabalho pode moldar a personalidade e a percepção de valores. Cada decisão revela a vulnerabilidade da ética diante de ambição e curiosidade mórbida, transformando o protagonista em uma figura perturbadora que desafia limites sociais e psicológicos, em um retrato cruel do voyeurismo moderno e da obsessão pelo espetáculo.

A Origem (2010), Christopher Nolan
Divulgação / Warner Bros.

Um ladrão especializado em invadir sonhos enfrenta a missão de implantar uma ideia na mente de um executivo, enquanto lida com culpa e memórias de sua esposa falecida. A narrativa alterna múltiplos níveis de sonho, misturando ação e drama psicológico, e desafiando a percepção de realidade dos personagens. Cada camada do sonho revela conflitos internos, arrependimentos e obsessões, enquanto o protagonista tenta conciliar o passado e o presente para cumprir a missão. O filme explora a manipulação da mente, a fragilidade da memória e a persistência de traumas, mantendo o espectador em constante dúvida sobre o que é real ou imaginado, e expondo o impacto profundo de escolhas e lembranças reprimidas na psique humana.

Donnie Darko (2001), Richard Kelly
Divulgação / Pandora Cinema

Um adolescente problemático enfrenta visões de uma figura sinistra em forma de coelho, que o manipula a cometer atos incompreensíveis. Entre viagens temporais, distúrbios familiares e crises existenciais, ele busca entender seu papel em uma realidade que parece dobrar-se sobre si mesma. A tensão entre destino e livre-arbítrio, sonhos e pesadelos, realidade e delírio, domina a narrativa, enquanto suas ações provocam consequências que reverberam em sua comunidade e em sua própria psique. O filme explora a vulnerabilidade adolescente, os efeitos da culpa e a percepção fragmentada do tempo, resultando em um enigma psicológico que desafia qualquer explicação linear ou racional, deixando tanto personagem quanto espectador imersos em dúvida constante.

American Psycho (2000), Mary Harron
Divulgação / Lionsgate

Fer Kalaoun

Fer Kalaoun é editora na Revista Bula e repórter especializada em jornalismo cultural, audiovisual e político desde 2014. Estudante de História no Instituto Federal de Goiás (IFG), traz uma perspectiva crítica e contextualizada aos seus textos. Já passou por grandes veículos de comunicação de Goiás, incluindo Rádio CBN, Jornal O Popular, Jornal Opção e Rádio Sagres, onde apresentou o quadro Cinemateca Sagres.

