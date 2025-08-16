3 novidades da Netflix que quase passaram batido — e merecem o play imediato

Nem sempre os filmes realmente bons que chegam na Netflix recebem a atenção que merecem. São muitos lançamentos semanais e, às vezes, boas produções ficam em segundo plano, escondendo entre os títulos mais chamativos. Mas, quando redescobertos, nos deparamos com verdadeiros tesouros. Essas produções mostram que, além dos sucessos evidentes, a plataforma guarda experiências cinematográficas que valem cada minuto.

Essas histórias são bem diferentes entre si, mas compartilham algo fundamental: a habilidade de capturar o público em camadas. Uma viagem caótica mergulhada em excessos e desordem; a delicadeza de um clássico que traduz conflitos universais; e o charme de uma fantasia contemporânea que usa a música como motor narrativo. Elas fogem dos clichês e convidam os espectadores a experimentarem as mais variadas emoções.

A proposta aqui é simples: resgatar títulos que passaram ou quase passaram despercebidos, mas que oferecem experiências intensas e marcantes. O cinema mostra que continua sendo um espaço de reinvenção e beleza. De delírios psicodélicos a dilemas românticos, passando por canções imortais. Aqui tem 3 filmes que chegaram na Netflix e podem transformar um dia comum em uma jornada inesquecível.

Yesterday (2019), Danny Boyle Divulgação / Universal Pictures Um músico em busca de reconhecimento acorda em um mundo no qual uma das maiores bandas da história nunca existiu. Ao perceber que é o único que conhece as músicas, começa a apresentá-las como se fossem suas, conquistando fama e sucesso instantâneo. No entanto, a ascensão meteórica traz dilemas morais e afetivos, especialmente em relação à amiga que sempre esteve ao seu lado. Entre a ilusão da glória e a sinceridade dos sentimentos, ele precisa decidir se vale a pena viver uma mentira para realizar seus sonhos, ou se a verdadeira felicidade está em reconhecer quem realmente acredita nele.

Medo e Delírio em Las Vegas (1998), Terry Gilliam Divulgação / Universal Pictures Um jornalista e seu advogado partem para Las Vegas em uma viagem aparentemente profissional, mas o que deveria ser uma cobertura se transforma em um mergulho alucinado em drogas, paranoia e excessos. Entre cassinos, quartos de hotel destruídos e encontros com figuras excêntricas, os dois atravessam uma espiral de caos que mistura sátira, absurdo e crítica social. A cada passo, a fronteira entre realidade e delírio se dissolve, revelando tanto o ridículo da busca incessante por prazer quanto o vazio que ela deixa para trás. A jornada se torna uma radiografia bizarra da cultura americana, ao mesmo tempo cômica e perturbadora.