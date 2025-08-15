6 filmes da HBO Max que mostram como um momento pode mudar tudo

A vida é um terreno instável, em que um instante é capaz de redefinir todo o curso da existência. Alguns filmes mostram que por trás de uma rotina aparentemente controlada, basta um gesto inesperado, uma palavra dita na hora errada ou um encontro improvável para transformar caminhos. O cinema retrata esses momentos de virada dramatizando o impacto das circunstâncias, mas no lembrando, a partir disso, que o destino pode ser decidido em segundos que não pedem permissão.

A Revista Bula vasculhou o acervo da HBO Max para encontrar histórias que lidam com essa força imprevisível chamada destino, onde personagens são lançados a dilemas morais, físicos e emocionais que jamais poderiam antecipar. Essas narrativas se desenrolam a partir de acontecimentos aparentemente isolados, mas que reverteram por como ondas, atingido muito além do que seus próprios protagonistas poderiam prever.

Nesses filmes, o antes e o depois parecem pertencer a vidas distintas. O espectador acompanha essa travessia de mundos. Seja em um drama sobre perda, a brutalidade da sobrevivência, a investigação de um crime ou no absurdo de universos paralelos: eles revelam que a mudança não chega como um vendaval, às vezes é um sussurro que cresce de repente até se tornar impossível de ignorar.

Mickey 17 (2025), Bong Joon-ho Divulgação / Warner Bros. Em um futuro distante, um explorador voluntário embarca em uma missão quase suicida para colonizar um planeta hostil. Ele não é exatamente insubstituível: toda vez que morre, sua consciência é transferida para um novo corpo, mantendo as memórias intactas. Após diversas “mortes” e renascimentos, começa a desconfiar das verdadeiras intenções de sua missão e do comandante que a lidera. Entre o desgaste físico e o psicológico, precisa decidir até onde vale a pena continuar se sacrificando, especialmente quando a própria noção de identidade e propósito começa a se fragmentar.

Fúria Primitiva (2024), Dev Patel Divulgação / BRON Studios Um homem, criado desde a infância para lutar em arenas violentas, vê sua vida reduzida a sangue e espetáculo para o entretenimento de outros. Após um incidente brutal, ele escapa e inicia uma jornada de vingança contra aqueles que destruíram sua família e o transformaram em arma. No caminho, enfrenta inimigos de todos os lados, mas também os fantasmas de seu próprio passado. Movido por um desejo implacável de justiça, ele atravessa cidades e reinos corrompidos, desafiando sistemas de poder e a si mesmo, numa luta que não é apenas física, mas também pela própria identidade.

A Lenda do Cavaleiro Verde (2021), David Lowery Eric Zachanowich / A24 Films Um jovem cavaleiro da corte real aceita o desafio de uma criatura misteriosa: qualquer golpe desferido deverá ser devolvido, com a mesma intensidade, exatamente um ano depois. Movido pela ambição de provar seu valor, ele parte em uma jornada repleta de encontros enigmáticos, tentações e provações que testam sua coragem e moralidade. O caminho se revela menos sobre a vitória e mais sobre enfrentar a inevitabilidade do próprio destino. Ao final, o que parecia um jogo de bravura torna-se um confronto íntimo com o significado da honra e da mortalidade.

Vício Inerente (2014), Paul Thomas Anderson Divulgação / Warner Bros. Na década de 1970, um detetive particular excêntrico é procurado por sua ex-namorada, que teme por um plano contra o milionário com quem se envolveu. Ao aceitar investigar, ele mergulha num labirinto de conspirações, chantagens e personagens que transitam entre o crime e a contracultura. Entre surfe, drogas e paranoia crescente, o caso se expande de forma caótica, tornando impossível distinguir o que é verdade e o que é delírio. Cada pista leva a um novo beco sem saída, mas também a uma visão mais sombria, e cômica, de um mundo à beira da desordem total.