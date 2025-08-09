5 poemas para quem carrega o pai no coração

Esta homenagem reúne cinco poemas e um propósito claro: oferecer, hoje, um modo de escutar o pai que existe em cada cotidiano. Não o pai ideal, mas o possível: o que se equivocou, o que acertou, o que permaneceu. A poesia, aqui, funciona como carpintaria afetiva; enquadra a memória, alisa cantos, devolve brilho onde a pressa havia gasto. Ao leitor, cabe deter o passo e aceitar o gesto antigo de sentar à mesa.

Os nomes passam de leve, com Drummond, Ferreira Gullar, Adélia Prado, José Luís Peixoto e Mia Couto, apenas sinais de caminho. Importa menos a assinatura e mais o que cada verso dispõe sobre a mesa: um recibo guardado, a cor improvável de uma parede, um lugar vazio que insiste em contar, uma varanda que ainda sabe o trajeto dos passos. A poesia não resolve; organiza a vertigem, dá forma a um rumor que persistia em segundo plano e, por minutos, o torna legível.

Ler, neste dia, é um gesto público e íntimo. Público porque reconhece que a paternidade atravessa gerações e fronteiras; íntimo porque só acontece de verdade quando a frase encontra o corpo de quem lê. Nas poucas linhas de um poema, cabem os anos que não couberam nas conversas: pedidos de desculpa, pequenas graças, teimosias de afeto. Cabem, sobretudo, os intervalos, esses lugares onde a linguagem encosta na vida e a vida responde.

Se a data pede flor, que seja de papel bem escolhido. Se pede presença, que seja esta: cinco poemas lidos com vagar, como quem segura uma fotografia até que a imagem aqueça. O resto, a poesia faz sozinha. Dá ao pai um lugar legível, guardado sem solenidade; ao leitor, oferece um modo justo de dizer estou aqui: em voz baixa, preciso, duradouro.

MEU PAI

Ferreira Gullar

meu pai foi ao Rio

se tratar de um câncer

(que o mataria) mas

perdeu os óculos

na viagem

quando lhe levei

os óculos novos

comprados na Ótica

Fluminense ele examinou

o estojo com o nome

da loja, dobrou a nota,

guardou-a no bolso

e falou: quero ver agora

qual é o sacana que vai dizer

que eu nunca estive

no Rio de Janeiro

DISTINÇÃO

Carlos Drummond de Andrade

O Pai se escreve sempre

com P grande, em letras

de respeito e de tremor,

se é Pai da gente.

E Mãe, com M grande.

O Pai é imenso.

A Mãe, pouco menor.

Com ela, sim, me entendo

bem melhor: Mãe é

muito mais fácil

de enganar.

(Razão, eu sei,

de mais aberto amor.)

IMPRESSIONISTA

Adélia Prado

Uma ocasião, meu pai

pintou a casa toda

de alaranjado brilhante.

Por muito tempo moramos

numa casa, como ele mesmo

dizia, constantemente

amanhecendo.

NA HORA DE PÔR A MESA, ÉRAMOS CINCO

José Luís Peixoto

na hora de pôr a mesa,

éramos cinco: o meu pai,

a minha mãe, as minhas

irmãs e eu. depois,

a minha irmã mais velha

casou-se. depois,

a minha irmã mais nova

casou-se. depois,

o meu pai morreu. hoje,

na hora de pôr a mesa,

somos cinco, menos

a minha irmã mais velha

que está na casa dela,

menos a minha irmã mais

nova que está na casa dela,

menos o meu pai, menos

a minha mãe viúva.

cada um deles é um lugar

vazio nesta mesa

onde como sozinho.

mas irão estar sempre aqui.

na hora de pôr a mesa,

seremos sempre cinco.

enquanto um de nós

estiver vivo, seremos

sempre cinco.

O HABITANTE

Mia Couto

Se partiste, não sei.

Porque estás, tanto quanto

sempre estiveste. Essa tua,

tão nossa, presença enche

de sombra a casa como

se criasse, dentro de nós,

uma outra casa.

No silêncio distraído

de uma varanda

que foi o teu único castelo,

ecoam ainda os teus passos

feitos não para caminhar

mas para acariciar o chão.

Nessa varanda te sentas

nesse tão delicado modo

de morrer como se nos

estivesses ensinando

um outro modo de viver.

Se o passo é tão celeste

a viagem não conta senão

pelo poema que nos veste.

Os lugares que buscaste

não têm geografia.

São vozes, são fontes,

rios sem vontade de mar,

tempo que escapa

da eternidade.

Moras dentro,

sem deus nem adeus.