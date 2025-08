Os 5 livros Machado de Assis lia enquanto o Brasil dormia

O Vermelho e o Negro (1830), Stendhal

Julien Sorel é um jovem de origem modesta, filho de carpinteiro numa cidade do interior da França, cujo brilho intelectual e vaidade precoce o tornam inadaptado à vida simples. Fascinado por Napoleão e dominado pela ambição de ascender socialmente, ele se insere em uma sociedade movida por aparências, intrigas e alianças frágeis. Sua jornada se inicia como preceptor na casa do prefeito de Verrières, onde experimenta o poder da sedução ao envolver-se com a esposa do patrão. A narrativa alterna lucidez e ironia ao acompanhar seus passos rumo a Paris, onde, a serviço de uma influente família aristocrática, o protagonista tenta consolidar seu lugar na elite através do disfarce e da manipulação. Mas a escalada é instável, marcada por tensão moral, contradições internas e um desejo constante de controle — sobre os outros e sobre si mesmo. A sociedade o observa com desdém disfarçado de cortesia; ele responde com frieza disfarçada de reverência. O romance estrutura-se em duas partes, cada qual explorando os contrastes entre província e capital, entre paixão e cálculo, entre vermelho (o sangue, o exército) e negro (a batina, o clero). O protagonista não é herói nem vilão, mas um observador voraz e um jogador que desafia as regras apenas para ser tragado por elas. Ao fim, não há glória — apenas a crueza das escolhas humanas.