7 filmes da HBO Max que você realmente deveria assistir

Entre tantos títulos que entram e saem dos catálogos de streaming, alguns ainda se sustentam pela força do que dizem. Não por modismo ou por campanhas, mas por coerência, estrutura e densidade narrativa. A HBO Max abriga um conjunto de filmes que talvez não figure nas recomendações mais visíveis, mas que continuam ali por razões próprias. Um deles é o thriller tático “22 milhas”, que acompanha uma operação de escolta marcada por decisões técnicas e pressões imediatas. Em outra direção, “Pecadores”, ambientado no sul dos Estados Unidos nos anos 1930, observa o racismo estrutural e a violência histórica a partir de um grupo que tenta resistir, mesmo quando quase tudo está contra eles. Já “De Volta ao Mar”, protagonizado por Saoirse Ronan, acompanha a volta de uma mulher à sua ilha natal após anos de alcoolismo. O que se vê ali é reconstrução lenta, com pouco espaço para discursos, mas muito espaço para silêncio. O brasileiro “Serra Pelada”, por sua vez, trata da degradação moral provocada pela ganância, ambientada no maior garimpo da história recente do país. “Um Conto Chinês” aposta em um encontro improvável entre um argentino recluso e um jovem imigrante chinês — e acerta no essencial: mostrar como o cotidiano também carrega deslocamento, estranhamento e algum tipo de afeto. Em “Os Pequenos Vestígios”, um policial veterano se vê diante de um crime que ativa tudo aquilo que ele tentou esquecer. Nada é resolvido com pressa. Por fim, “Aqueles Que Me Desejam a Morte” parte de uma perseguição em meio a uma floresta incendiada, mas o foco real está na relação entre dois personagens marcados por perdas. Esses sete filmes não tentam agradar a todos. Também não se apoiam em grandes gestos. São diretos, consistentes, construídos com atenção a ritmo e atmosfera. Talvez passem despercebidos num primeiro momento. Mas seguem ali, disponíveis, com algo a dizer. E isso, agora, parece mais do que suficiente.

Pecadores (2025), Ryan Coogler Divulgação / Warner Bros. Durante os turbulentos anos da Grande Depressão, dois irmãos gêmeos retornam ao interior do Mississippi com o sonho de abrir um bar de blues, mas rapidamente percebem que a cidade natal está longe de ser um refúgio. O local é assolado por uma presença obscura que se alimenta do medo e da intolerância, assumindo a forma de uma criatura sobrenatural associada a um grupo racista. Enquanto a população sucumbe à paranoia, os irmãos lutam para manter a sanidade e proteger os laços afetivos com aqueles que ainda resistem. Confrontando seus próprios fantasmas e traumas familiares, eles se unem a um jovem que questiona a fé imposta pelo pai, um pastor local. O embate entre crença, resistência cultural e horror sobrenatural toma proporções épicas, mergulhando a comunidade em um caos crescente. Entre música, sangue e espiritualidade, surge uma narrativa poderosa sobre identidade, opressão e a necessidade de enfrentar o mal, seja ele humano ou não.

De Volta ao Mar (2024), Nora Fingscheidt Divulgação / BBC Films Após anos afundada em uma espiral de vícios e decisões autodestrutivas em Londres, uma mulher retorna às ilhas escocesas onde passou a infância, buscando reconstruir sua vida em meio à natureza agreste e às lembranças do passado. A sobriedade recente a coloca em confronto direto com traumas enterrados, relações familiares interrompidas e a identidade que ela tenta reencontrar. Longe do caos urbano, ela tenta se reconectar com o ritmo natural das marés e com as figuras que marcaram sua juventude. A paisagem ao redor, ao mesmo tempo desolada e reconfortante, se torna um reflexo dos conflitos internos que precisa resolver. O silêncio e o isolamento se revelam curativos e também perturbadores, forçando-a a enfrentar verdades dolorosas. Em cada caminhada, cada reencontro, um pedaço dela se recompõe. É uma jornada de aceitação, perdão e renascimento, onde o retorno ao lar representa mais do que geografia: significa voltar ao que foi deixado para trás, com coragem renovada.

Aqueles Que Me Desejam a Morte (2021), Taylor Sheridan Divulgação / New Line Cinema Em meio às florestas isoladas de Montana, uma bombeira especializada em paraquedismo tenta se recuperar de um trauma profissional enquanto luta para retomar o controle da própria vida. A tranquilidade relativa é rompida quando um garoto em fuga cruza seu caminho. Ele carrega um segredo mortal e está sendo perseguido por dois assassinos impiedosos que eliminaram sua família. Com o início da temporada de incêndios e a aproximação de uma tempestade de fogo, os riscos se multiplicam. Refugiados em uma torre de observação, eles precisam enfrentar não apenas os perigos naturais, mas também os horrores humanos que se aproximam implacavelmente. Em meio ao calor, à fumaça e à dor, a protagonista descobre em si mesma a força que acreditava perdida. Cada decisão tomada em meio ao caos pode significar vida ou morte. Uma narrativa intensa e emocionante sobre redenção, coragem, instinto de proteção e a urgência de se manter vivo.

Os Pequenos Vestígios (2021), John Lee Hancock Divulgação / Warner Bros. No interior da Califórnia dos anos 1990, um policial veterano com histórico perturbador retorna à cidade onde atuava para resolver uma pendência burocrática. O que era para ser uma visita rápida se transforma em uma investigação complexa quando ele se envolve na caçada a um assassino em série que vem aterrorizando a região. Trabalhando ao lado de um jovem e promissor detetive, ele mergulha de novo no ambiente que o afastou da carreira: obsessão, culpa e falhas irreparáveis. O suspeito principal parece se encaixar perfeitamente no perfil do criminoso, mas as provas são ambíguas. O que se segue é uma trama tensa de perseguição psicológica, dilemas éticos e decisões que colocam a justiça em xeque. Cada detalhe carrega um peso emocional, revelando que os vestígios do passado são, muitas vezes, mais difíceis de apagar do que se imagina. Um suspense atmosférico sobre o custo pessoal de seguir a verdade até as últimas consequências.

22 Milhas (2018), Peter Berg Murray Close / Motion Picture Artwork Uma equipe tática ultrassecreta da inteligência americana recebe a delicada missão de escoltar um agente estrangeiro que possui informações críticas até um ponto de extração localizado a 22 milhas de distância. O trajeto, que deveria ser direto e estratégico, se transforma em um campo de guerra urbano repleto de obstáculos. Em meio à violência das ruas e perseguições implacáveis, o líder do grupo enfrenta dilemas éticos enquanto o inimigo se mostra cada vez mais determinado a impedir a missão. Os confrontos não se restringem apenas ao campo físico, mas também ao psicológico, desafiando os limites emocionais dos envolvidos. Entre traições, decisões de vida ou morte e alianças inesperadas, a operação ganha um ritmo acelerado e imprevisível. A tensão cresce a cada minuto, testando não apenas a perícia técnica dos agentes, mas sua resiliência moral. O que está em jogo vai muito além de uma simples transferência: trata-se de um embate entre dever, lealdade e sobrevivência.

Serra Pelada (2013), Heitor Dhalia Divulgação / Warner Bros. No início dos anos 1980, dois amigos abandonam a vida urbana em busca da promessa de riqueza rápida em um dos garimpos mais perigosos e intensos da história brasileira. Embrenhados no caos de uma sociedade paralela construída no meio da floresta amazônica, eles enfrentam a degradação moral que o ouro provoca. O ambiente é brutal, governado pela força, pelo medo e por uma lógica de sobrevivência onde a ambição consome até os laços mais sólidos. O crescimento do poder e da violência transforma sonhos em tragédias silenciosas, e os protagonistas se veem em lados opostos de uma guerra não declarada por controle e status. Homens comuns, diante da sedução da fortuna e da destruição ética, revelam suas verdadeiras naturezas. Nesse universo marcado pela lama e pelo brilho sedutor do ouro, o preço do sucesso é medido em sangue, loucura e perda. Um retrato visceral da selvageria humana diante da promessa de grandeza.