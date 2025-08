5 livros que influenciaram a escrita de Guimarães Rosa antes de criar sua própria linguagem

O Malhadinhas (1922), Aquilino Ribeiro

Quem fala é um velho. Um antigo almocreve, com mais histórias do que dentes, mais saudade do que pressa. Ele se apresenta como Malhadinhas — um nome que já soa como piada — e conta suas aventuras com a ligeireza de quem não quer ensinar nada, só fazer companhia. A voz que narra é popular, mas não vulgar; é esperta, mas não cínica. As lembranças vêm em desordem emocional: amores, desenganos, sustos de estrada, brigas de faca, noites mal dormidas. Nada disso é trágico, mas tampouco é leve. Por trás da comicidade há sempre uma pontada de dor, como se o riso fosse a última forma de resistência àquilo que o tempo leva. A estrutura do livro é episódica, como se fosse um longo fiado de conversa à beira do fogo. A linguagem é ritmada, oral, cheia de ditos e desvios, e isso não é artifício — é a própria espinha do livro. Cada capítulo é uma estação na vida de alguém que, se não foi grande, foi inteiro. Ao final, não há destino, só percurso. E o percurso, mesmo tropeçando, mesmo sujo de pó da estrada, é sempre contado com graça. Porque contar, aqui, é a única forma de continuar existindo. Rosa encontrou aqui um parente narrativo: o velho que conta, a memória como enredo, a fala popular estilizada. Malhadinhas é, em certo sentido, o avô europeu de Riobaldo.