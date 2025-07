7 livros que poderiam estar na estante invisível de Elena Ferrante

Há livros que se impõem pelo impacto; outros, pelo ruído. Mas há também aqueles que se alojam devagar, com a delicadeza desconfortável de uma lembrança que não se pode nomear com exatidão. São os livros que se parecem menos com voz e mais com escuta. Livros que não tentam seduzir nem convencer. Apenas existem, como se sua presença já fosse suficiente. No caso de Elena Ferrante, cuja ausência pública tornou-se marca registrada, essa ideia de literatura como presença impessoal ou íntima demais para ser revelada faz parte da própria tessitura de sua escrita. Ferrante escreve como quem entra numa casa abandonada e registra as rachaduras com a ponta dos dedos. A sua literatura não grita, mas também não se cala. Está entre o desespero e o recato, entre a fúria e a recusa da exposição. Nesse intervalo difícil de sustentar, sua linguagem encontra potência. E por isso talvez seja mais produtivo pensar não em quem a influenciou, mas em quem compartilha desse território.

Mulheres que escreveram com a mesma urgência surda, com o mesmo tipo de fôlego entrecortado, com a mesma recusa ao espetáculo. É possível que Ferrante tenha lido todas elas. É possível que não. Mas ao abrir páginas de Sylvia Plath, Clarice Lispector, Annie Ernaux, Marguerite Duras, Natalia Ginzburg, Charlotte Brontë e Isabel Allende, há um reconhecimento que dispensa comprovação. As protagonistas desses livros não são heroínas. Tampouco vítimas. São mulheres atravessadas por camadas históricas, sociais, íntimas, quase sempre invisíveis à narrativa tradicional. São filhas, amantes, mães, escritoras, órfãs, fantasmas. E, sobretudo, são vozes que não pedem validação. O que essas obras oferecem, mais do que qualquer genealogia literária, é um mapa emocional de um tipo específico de escrita. Uma que fala por dentro, sem pedir licença. Nesse sentido, não é exagero imaginar que tais livros ocupem um espaço simbólico, uma estante invisível, onde se guardam aquelas obras que nos ensinaram algo sem que a gente soubesse, à época, que estava aprendendo. E que, por isso mesmo, permanecem. Porque certas vozes não precisam ser ouvidas para continuar falando.

Os Anos (2008), Annie Ernaux Não há uma protagonista com nome, nem um “eu” que se impõe. Há uma mulher — ou talvez várias — que atravessa as décadas como quem recolhe fragmentos do tempo: vozes de rádio, slogans de revistas, migalhas de conversas, tons de azul que desbotam com o passar dos anos. A narrativa flui na primeira pessoa do plural, como se o corpo que envelhece fosse também o corpo coletivo de um país, de uma geração, de um século. A memória aqui não é íntima — é pública. E, ao mesmo tempo, absolutamente carnal. “Os Anos” constrói um tipo raro de autobiografia: a que abdica da centralidade do “eu” para mergulhar na experiência partilhada. Cada lembrança pessoal só ganha sentido ao lado de uma propaganda política, de uma moda passageira, de um gesto social. O corpo feminino envelhece, mas não em silêncio. Ele registra. Ele absorve. Ele transforma-se em arquivo. Ernaux escreve com a secura de quem prefere o rigor à nostalgia. E ainda assim, entre um parágrafo e outro, pulsa um luto que não se declara — uma melancolia factual, objetiva, sem afetação. Na estante invisível de Elena Ferrante, este livro ocupa o lugar da escuta daquilo que foi vivido pelas margens. Há em Ernaux o mesmo compromisso ético de dizer o que muitas tentaram esquecer. Como em “A Amiga Genial”, a escrita não busca consolo — busca permanência. E permanência, neste caso, é dar ao tempo um nome que dure mais que uma memória individual.

O Amante (1984), Marguerite Duras Não há confissão. O que existe é uma voz distante, cortada pelo tempo, pelas ruínas do desejo, pelo gesto frio de quem não se desculpa. Uma mulher adulta tenta recompor, sem pressa e sem piedade, a lembrança da adolescente que foi. Aos quinze anos, em meio ao calor úmido da Indochina colonial, ela atravessava o rio diariamente para se encontrar com um homem mais velho, chinês, rico — e estrangeiro em mais de um sentido. O que os unia não era amor. Era um tipo de silêncio. E fome. A narrativa avança como se estivesse sendo escrita não com palavras, mas com vapor. Fragmentos surgem e desaparecem, entrecortados por vozes que não pertencem a ninguém. Duras não romantiza. Ela desidrata o acontecimento até que reste apenas a ossatura do que foi vivido. Não há emoção explícita, mas o que se sente é quase insuportável. A menina não é inocente. O homem não é vilão. Ambos são sombras dentro de um sistema colonial, familiar, racial e econômico que os ultrapassa. A escrita, em vez de preencher lacunas, as alarga. Em vez de responder, oferece ausência. Na estante invisível de Elena Ferrante, este livro repousaria ao lado das narrativas sobre corpos em desequilíbrio e fronteiras que não se podem nomear. Como em “Dias de Abandono”, há aqui uma mulher em ruína, mas em controle do que narra. Como em “A Filha Perdida”, há culpa e gozo misturados — e nenhum deles redimido. A memória, para Duras e Ferrante, não serve para consertar o passado. Serve apenas para garantir que ele fira com precisão.

A Casa dos Espíritos (1982), Isabel Allende O tempo aqui não caminha em linha reta — ele pulsa como uma lembrança mal resolvida. Entre fantasmas, cartas, ditaduras, bilhetes, gritos de parto e explosões militares, o que atravessa o romance são as vozes de mulheres que não desapareceram, apesar de tudo. A narrativa acompanha quatro gerações de uma família chilena onde o poder muda de forma, mas raramente de mãos. Ainda assim, as mulheres permanecem: sobrevivendo, escrevendo, sonhando, costurando com silêncio aquilo que os homens tentaram destruir com força. Allende escreve com a naturalidade de quem entende que o real não se opõe ao fantástico, mas que o transcende. O espírito que fala com Clara é tão concreto quanto os golpes de Estado que atravessam o país. A política invade a casa, mas não apaga os afetos. E a memória, quase sempre feminina, recolhe os escombros do que os outros chamam de história. Aqui, a maternidade é escolha e prisão. O amor é sobrevivência e sabotagem. A escrita é gesto de continuidade quando a fala falha. Na estante invisível de Elena Ferrante, este livro ocupa o lugar da genealogia afetiva e da herança incômoda. Como em “A Amiga Genial”, as mulheres de Allende constroem o mundo mesmo quando tudo as empurra para o rodapé das narrativas. Como em “A Filha Perdida”, há uma tensão entre o instinto e o abandono, entre a herança e o rompimento. Ler este romance é entender que toda mulher carrega mais do que seu corpo — carrega a sombra de todas as que vieram antes.

As Pequenas Virtudes (1962), Natalia Ginzburg O que se escreve aqui não é para impressionar. Não há virtuosismo, não há adorno. Há uma mulher sentada diante da experiência, tentando traduzir em frases simples aquilo que normalmente apenas se suporta. Os textos, embora classificados como ensaios, operam como fragmentos de vida: perda, infância, silêncio, amizade, exílio, pobreza. Cada tema é abordado sem alarde, com uma sobriedade que pesa mais do que qualquer drama explícito. A autora fala do marido morto como quem ainda vive com ele. Fala da guerra como quem já desistiu de explicar a violência. Fala dos filhos com o cansaço afetivo de quem os ama, mas também os teme. O título — que parece delicado — esconde o movimento mais duro da obra: a denúncia das pequenas virtudes como formas de obediência, da educação que forma filhos prudentes, mas não livres. Escrever, para Ginzburg, é resistir com discrição. A literatura aqui não é espaço de catarse, mas de atenção. Ela escreve com clareza o que outras tentariam esconder com retórica. Na estante invisível de Elena Ferrante, este livro ocuparia o lugar mais silencioso e, talvez por isso, o mais radical. Ginzburg parece antecipar as vozes de “A Amiga Genial” e “A Vida Mentirosa dos Adultos”, com sua atenção minuciosa aos laços entre mulheres, à dor familiar que se esconde atrás de gestos simples. Ambas sabem que a experiência feminina raramente se revela em gritos — ela vive nas frestas, nas entrelinhas, nos gestos que ninguém vê. Mas que doem mesmo assim.

Perto do Coração Selvagem (1943), Clarice Lispector Joana não se apresenta; ela se revela em fragmentos, pensamentos soltos, lampejos de memória que riscam o texto como relâmpagos breves. Não há começo, meio ou fim. Há pulsação. O romance é um movimento interno, espasmódico, em que a linguagem tenta acompanhar o que a consciência mal suporta conter. Joana não narra: ela pensa em voz silenciosa. Recorre à infância como quem volta a um campo minado, onde o pai morto ainda pulsa, onde o afeto é sempre uma tensão, onde o amor fere mais que o silêncio. E mesmo na vida adulta, entre casamento, fricções e monólogos suspensos, a protagonista não busca se adequar — apenas resistir ao apagamento. A escrita de Clarice é um corpo em movimento. Nenhuma frase repousa. Tudo treme, tudo respira de forma errática. Cada linha parece escrita no instante exato em que o pensamento nasce, antes de ser filtrado pela razão ou pelo pudor. É literatura feita de vísceras, mas com precisão cirúrgica. Joana não se explica, tampouco se justifica. Apenas continua — como se fosse possível existir sem fazer sentido. Na estante invisível de Elena Ferrante, este livro teria lugar sagrado. Porque há em Joana o mesmo conflito entre linguagem e identidade que atravessa as protagonistas de “A Amiga Genial” e “A Vida Mentirosa dos Adultos”. Há também o gesto radical de não pertencer. A recusa da forma como obediência. A recusa da mulher que se encaixa. Ler Joana é como ouvir o eco inicial de vozes que ainda seriam escritas. Vozes que sangram, mas não se calam.