Os 5 livros que feriram Kafka — e por isso ele os amou até o último dia de vida

O Capote (1842), Nikolai Gógol

Akáki Akákiévitch não quer muito. Só um novo capote. No rigor do inverno russo, isso já é quase pedir demais. Um homem ridículo, alvo de risos, empurrado pelas engrenagens de um sistema indiferente. Mas quando ele enfim consegue o objeto do seu desejo — com esforço, com economia, com esperança — o mundo o despede com crueldade silenciosa. A história, escrita com o humor grotesco de Gógol, transforma um casaco em símbolo de dignidade. E quando ele é tomado, o que sobra não é apenas frio, mas um tipo de aniquilação interior que nem o fantasma consegue resolver. A narrativa caminha entre o riso e a angústia, com uma ironia que nunca se explica. Gógol não escreve para consolar. Ele denuncia com suavidade, cutuca com absurdos, ridiculariza a lógica burocrática antes mesmo que ela tenha se tornado sistema. Kafka enxergou nisso uma espécie de gênese — como se a opressão moderna nascesse ali, entre ofícios mal redigidos e chefes que não escutam. Não há redenção para Akáki, mas há revelação: de que às vezes o mundo exige demais de quem tem quase nada. E ainda assim exige que sorria. Uma pequena tragédia, esculpida com precisão e silêncio.