A nova literatura do burnout: 5 autoras que estão escrevendo o cansaço contemporâneo melhor que qualquer terapeuta

Burnout não é apenas uma palavra da moda. Tampouco é um diagnóstico que se encerra no excesso de tarefas ou na retórica do autocuidado. Ele mudou de forma. Espalhou-se para lugares menos visíveis — onde a fadiga não paralisa, mas silencia. Onde o sujeito continua agindo, entregando, cuidando, mesmo quando já não sente. Há quem tente explicar esse esgotamento com gráficos, métricas e protocolos. Mas há também quem o narre — com precisão emocional, sem fórmulas. Na literatura contemporânea, um conjunto específico de vozes tem se destacado por traduzir essa experiência com profundidade rara. Ottessa Moshfegh, Mariana Enriquez, Leïla Slimani, Susanna Clarke e Jenny Offill não escrevem sobre burnout diretamente. Mas todas acessam, com autoridade narrativa e densidade psicológica, o território onde ele se instala: o vazio da funcionalidade, a exaustão mental que não gera colapso visível, o cansaço que não encontra linguagem nos diagnósticos clínicos. São obras construídas a partir da observação aguda, de vivências íntimas e do domínio claro de formas estéticas que recusam o melodrama. Em comum, compartilham uma escuta atenta à dissolução lenta da experiência subjetiva — e isso exige mais do que talento: requer conhecimento profundo do tempo presente. A autoridade desses textos não vem da denúncia, mas da honestidade. Cada narrativa se sustenta no vínculo entre forma e afeto, no rigor de olhar para o desconforto sem intermediários. Não há uma tese. Há presença. E é essa presença — silenciosa, sensível, inquieta — que legitima cada uma dessas obras como registros confiáveis de um sintoma social mal compreendido. Num cenário editorial marcado por urgência e superficialidade, esses livros persistem como testemunhos elaborados com responsabilidade narrativa e um profundo senso de escuta. Eles não apenas reconhecem a dor: dão a ela uma forma ética, legível e compartilhável. E isso, no contexto atual, é mais que literatura — é um gesto de confiança. Um pacto com o leitor. Um reconhecimento mútuo de que há algo profundamente errado, mesmo quando tudo ainda parece funcionar.

O Perfume das Flores à Noite (2021), Leïla Slimani Durante uma noite solitária no museu Punta della Dogana, em Veneza, uma escritora se dedica à escuta do silêncio. Convidada a escrever a partir da experiência de passar horas trancada entre obras de arte, ela transforma o confinamento noturno em espelho íntimo. A escuridão, o cheiro de pedra fria e o rumor distante da água se mesclam ao fluxo de pensamentos que a transportam à infância no Marrocos, à solidão feminina, à culpa, à maternidade e ao exílio afetivo. Nada é encenado: cada lembrança irrompe com uma autenticidade involuntária, como se a memória ocupasse o espaço físico do museu. Narrado em primeira pessoa, com uma voz contida e quase confidencial, o texto avança sem pressa, sem euforia nem ornamentação. A autora observa — a si mesma, o espaço, os fantasmas de sua memória — com uma atenção que beira o sacro. Não há enredo tradicional: o movimento é o do pensamento, que se curva, retorna, hesita. Na escassez do tempo presente, surgem imagens de juventude, cidades, salas de aula, relações interrompidas. O museu se transforma em câmara de ecos, onde passado e escrita ressoam um no outro, em silêncio. Mais do que um diário literário, a narrativa é um gesto de desaceleração. Um mergulho quieto na vocação de olhar, de nomear o mundo com lentidão radical. É literatura que se ouve mais do que se lê — e que, ao se calar, revela.

Piranesi (2020), Susanna Clarke Piranesi vive numa Casa sem fim: salões colossais, escadarias quebradas, estátuas silenciosas e oceanos subterrâneos que invadem corredores com marés imprevisíveis. Ele anda entre colunas, mede as marés, cataloga musgos, observa ossos humanos e toma notas — sempre notas. Sua existência é solitária, mas não vazia: ele sente reverência pelo espaço, gratidão pelas aves e lealdade ao Outro, um homem enigmático que o visita duas vezes por semana. A voz de Piranesi, serena e dedicada, nunca questiona o absurdo — apenas descreve, com fé quase ritual. A narrativa se organiza em forma de diário, com registros precisos e aparentemente neutros. Aos poucos, surgem incongruências. Um sapato que não é dele. Um nome esquecido. Um número de telefone. A presença de outra pessoa, talvez uma mulher, deixa rastros. Fragmentos de um passado recalcado começam a emergir — e com eles, o contorno de um trauma, de uma violência esquecida. Conforme o leitor descobre mais, Piranesi hesita: ele é quem pensa ser, ou alguém que escolheu esquecer? Susanna Clarke constrói uma meditação intricada sobre identidade, isolamento e verdade. O protagonista não busca respostas: ele vive. Sua transformação ocorre não por ação deliberada, mas por revelação lenta, inevitável. O tom permanece contido mesmo nas descobertas mais perturbadoras. A Casa, que parecia universo completo, se revela cenário de apagamento. Ainda assim, nunca se torna prisão — permanece templo. E ao habitar esse templo com humildade, Piranesi nos ensina outra forma de ser.

Meu Ano de Descanso e Relaxamento (2018), Ottessa Moshfegh Nova York, virada do milênio. Uma jovem sem nome, formada por uma universidade prestigiada, herdeira de um confortável fundo financeiro e habitante de um elegante apartamento no Upper East Side, decide abandonar a vigília. Seu plano, tão calculado quanto niilista, consiste em dormir — dormir profundamente, dormir o tempo todo — durante um ano inteiro. Para isso, conta com um arsenal crescente de medicamentos prescritos por uma psiquiatra negligente e se entrega a uma rotina de isolamento cada vez mais intenso, na qual televisão, drogas e inércia substituem qualquer forma de vínculo ou desejo. Narrado em primeira pessoa, com uma voz fria, mordaz e embebida de desencanto, o romance conduz o leitor por uma trajetória de desintegração íntima. A protagonista, embora cercada de tudo que o mundo valoriza — beleza, juventude, dinheiro, tempo — sente-se ausente de si e do outro, impermeável ao luto, à amizade e até mesmo ao tédio. Ao longo do ano, entre surtos de consciência e momentos de total anulação, emerge uma espécie de apatia radical, que se oferece menos como diagnóstico do que como sintoma do espírito de época. Com estrutura linear e foco psicológico, a narrativa nunca busca justificar os atos da narradora, apenas acompanhá-los. O que parece delírio, revela-se gesto de resistência silenciosa: um ano inteiro de sono como recusa ao excesso, ao ruído e à performance emocional.



As Coisas Que Perdemos no Fogo (2016), Mariana Enriquez Nas ruas empoeiradas e quentes de uma Buenos Aires gasta pela desigualdade, mulheres falam. Falam da infância marcada por ruínas, de casas em decomposição onde cadáveres dormem sem escândalo, de becos onde o sobrenatural se esconde sob a poeira do concreto. A voz dominante é a delas — narradoras que habitam margens, vítimas e observadoras de uma violência repetida, resignada, quase estrutural. Cada conto expõe um corpo: mutilado, abandonado, incendiado. Mas não há apatia — há pulsação, há grito sussurrado. Com um estilo cortante e realista, Mariana Enriquez transforma o grotesco em testemunho social. A infância não é sagrada, a juventude não é promessa. Em suas histórias, a miséria urbana se insinua em cenas triviais e, de súbito, mergulha no terror. Cadáveres de crianças indigentes são tratados com estranha ternura. Jovens queimadas pelo feminicídio recusam a invisibilidade e criam um movimento de mulheres que escolhem a dor como forma de resistência: ateiam fogo aos próprios corpos, e se fazem ver. O texto fere com lucidez. Sem alegorias inúteis ou filtros poéticos, cada enredo constrói seu próprio inferno doméstico, tangível, cotidiano. A violência não é espetáculo — é contexto, é norma. E é a partir dela que surge, paradoxalmente, uma forma possível de empoderamento e presença. As narradoras não pedem redenção; apenas contam. E, ao contar, acendem algo irreversível.