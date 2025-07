5 livros que mudaram a forma como o mundo entende a morte

O Estrangeiro (1942), Albert Camus

Um homem recebe a notícia da morte da mãe, assiste ao velório em silêncio e retorna no dia seguinte ao trabalho como se nada houvesse mudado. Dias depois, sob o sol opressivo de uma praia argelina, mata um árabe com cinco tiros — sem fúria, sem plano, sem justificativa clara. Preso, ele não argumenta em sua defesa. Apenas observa. Meursault, narrador e protagonista, atravessa o julgamento da sociedade com a mesma passividade com que vive: sem adornos, sem mentiras, sem a máscara do arrependimento. A voz é fria, rigorosa, impessoal. A linguagem, propositalmente simples, seca, reflete o distanciamento emocional do personagem e o absurdo do mundo ao redor. Nada é heroico ou vilanesco: tudo acontece por acaso, como a luz do sol que cega seus olhos e o leva a disparar. Ao longo do processo, o tribunal se interessa menos pelo crime em si do que pela sua “ausência de alma”: o fato de não ter chorado no enterro da mãe, de ter fumado ao lado do caixão, de não acreditar em Deus. Meursault torna-se culpado não pelo ato, mas por sua indiferença. É condenado por não fingir que sente o que não sente. No fim, diante da iminência da execução, ele não implora por sentido. Ao contrário: abraça o vazio. Encontra, paradoxalmente, paz na aceitação da indiferença do universo. Com esse romance curto e devastador, Camus formulou uma das expressões mais radicais do pensamento existencialista: a liberdade só é possível quando se abandona toda ilusão de sentido.