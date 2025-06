4 livros brasileiros que qualquer IA escreveria melhor

Descobri Que Estava Morto (2015), João Paulo Cuenca

João Paulo Cuenca descobre que está morto — não metaforicamente, mas civilmente: um cadáver foi registrado em seu nome. A partir daí, o autor vira personagem de si mesmo, ou melhor, de uma cidade onde qualquer vestígio de identidade pode ser evaporado por um cartório e um policial desinteressado. O Rio de Janeiro, às vésperas da Olimpíada, serve de cenário para essa tragicomédia autoficcional: uma cidade que vende fantasia no cartão de débito e enterra sua verdade no asfalto quente da zona portuária. A narrativa se constrói como investigação, mas deságua num passeio entre o grotesco e o kafkiano — só que com caipirinha na mão e cobertura jornalística da Globo. Cuenca, que escreve como se estivesse narrando a si mesmo num espelho trincado, conduz o leitor por um Rio higienizado à força, onde até a morte precisa de marketing. A cada página, o autor se encontra menos com sua biografia e mais com um Brasil onde sumir não é exceção, é rotina. Se fosse um filme, seria dirigido pelo Kusturica depois de passar um mês hospedado no centro do Rio com dengue. A literatura aqui é denúncia, é farsa, é vaidade — tudo ao mesmo tempo. O livro soa como um obituário do país escrito por quem não quer mais rir, mas não consegue parar. E é justamente essa falha trágica que o torna mais interessante do que pretensioso.