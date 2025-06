4 livros que, mesmo em 2025, ainda vendem mais por boca a boca do que por algoritmo

Num mundo onde o algoritmo decide o que você ouve, assiste e até deseja comer no almoço, é quase romântico pensar que algumas obras ainda sobrevivem no boca a boca. Enquanto influencers fazem dancinhas para vender thrillers medianos, certos livros resistem bravamente na contramão: circulam em clubes obscuros, são recomendados com o fervor de uma seita e têm capas que não chamariam atenção nem num sebo desorganizado. E mesmo assim, eles continuam sendo lidos. Talvez porque, paradoxalmente, não tenham sido feitos para isso: não foram pensados para serem virais, só… verdadeiros. É como se cada exemplar encontrado fosse um bilhete secreto, repassado à mão, dizendo: “você precisa ler isso”.

Esses livros têm em comum uma certa rebeldia editorial. São obras que desafiam o formato, que preferem o estranho ao agradável, que não foram escritas para agradar, mas para existir. Há algo de artesanal na maneira como são descobertas: alguém fala com um entusiasmo desproporcional sobre uma história que você nunca ouviu falar, empresta a cópia pessoal sublinhada, e, quando você devolve, já há um novo convertido na corrente. São obras que não se importam se você está na página 1 ou 101: a experiência é de ser atravessado, como se o texto soubesse mais sobre você do que o contrário. E, de repente, você se pega fazendo o mesmo, recomendando, com devoção quase constrangedora.

Talvez isso aconteça porque esses livros não esperam viralizar: eles só esperam o leitor certo. Aquele que, sem querer, os encontra numa pilha de promoções esquecidas, ou os recebe de um amigo que sussurra “confia”. Eles sobrevivem fora do hype não por teimosia, mas por afinidade: têm uma linguagem que não se adapta ao imediatismo, um ritmo que repele a pressa e um conteúdo que não se dissolve após o ponto final. Em um tempo em que tudo é algoritmo, ler esses livros é um pequeno ato de desobediência, e, vamos admitir, uma forma de manter viva aquela ilusão deliciosa de que ainda somos nós quem escolhemos o que ler.

O Fato e a Coisa (2022), Torquato Neto Organizado a partir de cadernos pessoais e registros dispersos, o livro reúne poemas, manifestos e fragmentos de um pensamento em ebulição. As palavras se rebelam contra a forma, como quem escreve não para organizar o mundo, mas para incendiá-lo. Há ecos de uma juventude marcada pelo tropicalismo, pela contracultura e por uma busca incessante por autenticidade que recusa todo enquadramento. A linguagem ora explode em imagens desconcertantes, ora mergulha em silêncios abruptos, como se o poeta sussurrasse e gritasse ao mesmo tempo. Não se trata de uma coletânea póstuma no sentido convencional, mas de um mergulho no processo criativo de alguém que pensava com o corpo inteiro. Ao percorrer esses textos, o leitor encontra vestígios de uma subjetividade radical, que transforma a própria vida em arte instável. Um documento vital e desordenado, que ainda pulsa, desafia e provoca, como se jamais tivesse deixado de ser escrito.

Festa no Covil (2010), Juan Pablo Villalobos O curioso desses livros é que nenhum deles parece estar à venda, embora todos estejam, discretamente, à espera. Não disputam prateleiras nas livrarias mais fotografáveis nem aparecem nos carrosséis intermináveis dos aplicativos. Mas sobrevivem. Sobrevivem porque têm leitores que não querem apenas histórias, mas experiências literárias que desafiem, incomodem, revelem. Sobrevivem porque são passados de mão em mão como heranças afetivas, descobertos por acaso ou indicados com um fervor que nenhuma campanha paga seria capaz de simular. Em um mercado movido por tendências efêmeras e fórmulas replicáveis, essas obras lembram que a literatura também pode ser um espaço de resistência. E que, mesmo em 2025, ainda há quem leia com os ouvidos atentos a uma voz que não grita, mas sussurra algo que só se entende depois da última página. Ou muito tempo depois.

Fup (1983), Jim Dodge Na fronteira entre o realismo mágico e a fábula rural, desenrola-se a vida de um velho rancheiro que acredita na imortalidade, seu neto criado sob princípios excêntricos e um pato imprevisível que sobrevive a tudo, inclusive à morte. A narrativa é breve, mas profunda, condensando humor, afeto e melancolia em cenas que oscilam entre o absurdo e o comovente. Em meio à vastidão de uma fazenda americana, sem vilões nem heróis, o tempo parece expandir e retrair conforme os ciclos da natureza e das relações humanas. Os personagens não buscam redenção nem sentido último: apenas convivem, à sua maneira torta e fiel, com a solidão e o amor. A presença do pato, chamado de maneira improvável, torna-se símbolo de resiliência e desvio. A escrita, despojada e poética, captura uma sabedoria ancestral sem pretensão de ensinamento. Um conto de resistência silenciosa, onde tudo é estranho, e, por isso mesmo, profundamente verdadeiro.