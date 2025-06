Os 5 livros brasileiros mais superestimados da última década (não, você não precisa ler)

Corpo Desfeito (2022), Jarid Arraes

O livro expõe com vigor narrativo a violência sofrida por mulheres no interior do Ceará, entrelaçando relatos de abuso e resistência. A protagonista carrega marcas profundas do passado, permeado por relações familiares opressoras e o peso de traumas invisíveis. A escrita de Jarid Arraes combina uma poética contundente com a crueza da realidade, construindo uma voz que denuncia e se rebela. O corpo do título é ao mesmo tempo objeto de dor e instrumento de luta, um espaço onde o horror convive com a esperança tênue de transformação. A obra confronta o leitor com questões urgentes sobre gênero, violência e poder, ao mesmo tempo em que revela uma humanidade resistente, capaz de encontrar força na dor e na memória. A narrativa, densa e por vezes fragmentada, busca transcender o mero testemunho, alcançando a dimensão do manifesto.