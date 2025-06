Os 6 livros que mais destruíram casamentos na história da literatura

Lolita (1955), Vladimir Nabokov

Ele escreve como um esteta, mas pensa como um predador. Seduz com palavras, não com afeto. Quando assume a tutela de uma menina, seu desejo inominável se transforma em uma odisseia retorcida pelos Estados Unidos — entre quartos de motel, manipulações sádicas e um verniz de civilidade que jamais disfarça o horror. Essa história não é uma ode ao amor proibido, mas uma autópsia narrativa de obsessão e poder. Por trás do brilhantismo estilístico, esconde-se uma crítica implacável aos vínculos forjados por controle e fantasia. Nenhum casamento sai ileso após esse mergulho no abismo — nem o do leitor com sua própria consciência.