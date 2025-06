6 livros com estética à la Sofia Coppola

Ninguém filma o tédio com tanto glamour quanto Sofia Coppola. Em seus mundos saturados de bege, onde moças melancólicas olham pela janela com a firme intenção de não fazer absolutamente nada, a estética é sempre mais forte que a ação. Se os diálogos murmurados, vestidos com rendas e frustrações, pudessem ser literatura, estariam todos empilhados em livrarias com aroma de almíscar. O que Coppola faz com a câmera, esses livros fazem com as palavras: constroem silêncios, fraturas, doçura amarga e uma beleza que parece recém-saída de uma loja vintage de Tóquio.

Talvez o maior truque dessa estética seja transformar a apatia em arte. E o sofrimento, em estilo. É o retrato de personagens que estão sempre um pouco deslocadas, demais para o seu tempo, um pouco entorpecidas por suas dores ou hipnotizadas por um tipo de beleza que só existe quando a vida perde o foco. Nada grandioso acontece. Nada precisa acontecer. Uma festa termina cedo, uma viagem não começa, um casamento sufoca em tule. É a melancolia elevada à condição de protagonista, com roteiro delicadamente deprimido.

Mas não se engane: por trás da superfície pálida e das entrelinhas suspirosas, há uma pulsação teimosa, algo que lateja, silencioso, no subsolo dessas histórias. Seja a rigidez de um mordomo, o erotismo estranho de um hotel decrépito ou a tristeza irônica de uma redoma de vidro, todos os títulos abaixo carregam o DNA emocional que Coppola traduz em slow motion. São livros para quem gosta de sofrer com classe, pensar com estética e contemplar a tragédia cotidiana como se ela tivesse trilha sonora do Phoenix.

As Virgens Suicidas (1993), Jeffrey Eugenides Em uma pacata vizinhança dos anos 1970, cinco irmãs adolescentes vivem sob a vigilância sufocante dos pais e despertam a fascinação de um grupo de garotos da escola. Narrado a partir da memória coletiva desses jovens já adultos, o romance investiga o mistério da destruição silenciosa que se abateu sobre a família Lisbon. A atmosfera é enevoada, onírica e saturada de desejo, culpa e impotência diante daquilo que não se compreende. A história não se apoia na ação, mas na evocação poética de uma ausência: a tentativa obsessiva de compreender o que motivou uma tragédia precoce. O resultado é uma elegia melancólica sobre juventude, repressão e a brevidade das coisas belas, marcada por uma linguagem lírica e perturbadoramente íntima.

A Redoma de Vidro (1963), Sylvia Plath Durante um verão promissor em Nova York, uma jovem universitária com talento para a escrita se vê repentinamente dominada por uma sensação de desintegração interior. À medida que o ambiente social exige adaptação e desempenho, ela se distancia da realidade como se vivesse sob uma redoma — invisível, opressiva, inescapável. O romance acompanha sua jornada por clínicas psiquiátricas, eletrochoques e silêncios, construindo um retrato visceral da depressão. Com lirismo cortante, a narrativa se equilibra entre a lucidez e a vertigem, criando um espelho incômodo para os dilemas femininos do século 20. Mais que um registro autobiográfico, é uma crônica belamente amarga sobre o fracasso das expectativas e a violência da norma.

Os Vestígios do Dia (1989), Kazuo Ishiguro Um velho mordomo viaja sozinho pelo interior da Inglaterra enquanto revisita, em pensamento, as décadas que dedicou com fervor à casa de um aristocrata. A devoção cega ao trabalho, os sacrifícios pessoais e a relação velada com a governanta formam o coração emocional da narrativa. Com precisão contida, o romance revela a tristeza que habita escolhas não feitas, amores jamais confessados e a obediência a códigos morais obsoletos. A prosa, elegante e comedida, desliza como um bule de prata polido até demais: cada frase carrega o peso do que não se diz. A melancolia nunca é explícita — ela se infiltra, discreta, como um nevoeiro ao entardecer. É um retrato delicado do arrependimento e da dignidade que sobrevive ao silêncio.

Submissão (2015), Michel Houellebecq Num futuro próximo e levemente distópico, a França elege um presidente muçulmano moderado e o sistema democrático passa a coexistir com valores islâmicos tradicionais. O protagonista, um professor universitário apático e niilista, vê nessa reviravolta uma oportunidade de se livrar da liberdade — e, com ela, do peso da autonomia. A trama especula o colapso das estruturas ocidentais com ironia gélida, mas sem histeria. A prosa, impregnada de desencanto, delineia um homem incapaz de agir ou resistir, rendido à promessa de conforto. É um romance inquietante não por sua polêmica aparente, mas por encenar um esvaziamento espiritual que combina perfeitamente com o tédio sofisticado de uma heroína coppoliana. Aqui, o colapso é uma forma de alívio.

Adeus, Columbus (1959), Philip Roth Em Newark, um jovem bibliotecário de origem modesta se envolve com uma garota judia rica dos subúrbios, iniciando um relacionamento que revela o abismo entre suas origens. O conto que dá nome ao livro, assim como os demais textos da coletânea, explora tensões raciais, sociais e familiares com ironia afiada e melancolia elegante. Roth constrói diálogos vibrantes e retratos cheios de fricção emocional, expondo o desconforto de quem transita entre dois mundos. A crítica à ascensão da classe média judaico-americana vem embalada por cenas íntimas, sutis e repletas de fraturas latentes. Ao final, o que resta não é um drama, mas um desencaixe — uma delicada desconexão entre o que se quer, o que se pode e o que se finge ser.