6 livros que são uma humilhação intelectual (e um prazer secreto)

Há livros que, quando você termina de ler, se sente autorizado a destravar um nível secreto da existência. A única questão é que esse nível vem com labirintos filosóficos, palavras que parecem amaldiçoadas em latim e estruturas narrativas que fariam um cubo mágico parecer um brinquedo de bebê. A verdade é que algumas leituras dão tanto nó na cabeça que você termina orgulhoso não por entender tudo, mas por ter sobrevivido com o cérebro inteiro. E claro: fingindo que pegou as referências do início ao fim, com cara de quem faria amizade com o autor num café pós-estruturalista em Praga.

Mas eis o segredo que ninguém admite em voz alta: esses calhamaços indecifráveis, esses tratados que parecem mais tese do que romance, às vezes são gostosinhos. Tem uma pontinha de prazer masoquista em enfrentar uma página com uma única frase de seis parágrafos. A gente diz que lê por amor à arte, mas no fundo, está ali pelo desafio, como quem escala o Everest só para poder contar depois. Ler esses livros é como tentar montar um quebra-cabeça de 5 mil peças em que todas são da mesma cor. E mesmo assim, a gente se apaixona.

Claro, dá vontade de jogar alguns pela janela. Há momentos em que a leitura parece um teste de resistência, outros em que você se pergunta se o autor não está rindo da sua cara, e talvez esteja mesmo. Mas quando tudo encaixa, quando a estrutura se revela, quando a linguagem vibra e o sentido explode, é como se o livro piscasse para você e dissesse: “Acha mesmo que era só um monte de palavras?” Por isso, se você quer ser humilhado intelectualmente com prazer, esses seis títulos são o convite ideal. O masoquismo literário nunca foi tão recompensador.

O Nome da Rosa (1980), Umberto Eco Num mosteiro beneditino do século 14, onde monges morrem misteriosamente entre manuscritos e criptas, um frade franciscano é convocado para investigar os crimes. Seu raciocínio lógico beira a obsessão, mas ele logo percebe que a verdade talvez esteja escrita em um idioma ainda mais perigoso: o poder. A narrativa se desdobra entre debates teológicos, perseguições inquisitoriais e reflexões sobre a linguagem e o saber, em uma intrincada arquitetura de símbolos. Mistério policial e ensaio filosófico se fundem em uma trama em que o conhecimento não salva, mas condena. Enquanto corpos se acumulam e páginas se perdem, resta ao leitor decifrar se a biblioteca é um labirinto… ou um espelho. Aqui, cada pista é uma armadilha, e a razão pode ser tão letal quanto a fé.

O Jogo da Amarelinha (1963), Julio Cortázar Um homem caminha por Paris em busca de uma mulher, mas o que parece ser um enredo sobre um amor perdido se transforma numa experimentação radical da forma. A estrutura do romance desafia a linearidade: pode-se lê-lo de maneira convencional ou saltar entre capítulos conforme uma ordem sugerida pelo autor — ou inventar a sua. O protagonista oscila entre o ceticismo intelectual e o desejo de transcendência, enquanto a linguagem se dobra, ironiza e subverte a si mesma. Há diálogos em jargão filosófico, trechos oníricos, debates jazzísticos e reflexões existenciais. É uma narrativa viva, que se recusa a ser domada, tanto pelo personagem quanto pelo leitor. E é justamente nesse jogo – entre o lúdico e o abissal – que a amarelinha vira labirinto.

O Som e a Fúria (1929), William Faulkner Quatro vozes narram a decadência de uma família sulista dos Estados Unidos, cada qual mergulhada em sua própria fragmentação do tempo e da linguagem. Um deles, com deficiência intelectual, vive num fluxo de consciência quase puro; outro se prende à lógica para sobreviver ao caos; o terceiro oscila entre crueldade e desespero; e a última voz tenta reorganizar os cacos deixados pelos anteriores. O tempo é simultâneo e quebrado, como um relógio interno que se recusa a obedecer aos ponteiros da realidade. O mundo desaba em silêncios, ruídos e repetições, num jogo de ecos que exige do leitor não apenas atenção, mas entrega. Não se trata de entender de imediato, mas de aprender a escutar as rachaduras. E talvez, só talvez, compreender que toda fúria é, no fundo, um pedido de redenção.

Os Cantos (1915–1968), Ezra Pound Durante mais de meio século, um poeta buscou condensar em versos tudo o que julgava essencial à civilização ocidental — arte, história, política, economia, música, mitologia. O resultado é um poema épico fragmentado, multilinguístico e muitas vezes hermético, que atravessa séculos e geografias como um arqueólogo obcecado. O leitor se depara com trechos em grego, chinês e provençal, passagens que reverenciam Confúcio e simultaneamente atacam o sistema bancário. Em meio a exaltações líricas e delírios ideológicos, há imagens de beleza pungente e lapsos de loucura. A leitura exige esforço e paciência, mas oferece o raro vislumbre de uma mente em combustão criativa. Um poema que nunca se completa, que nunca se explica. Apenas se impõe como um monumento inacabado — ou uma ruína majestosa.

Tristram Shandy (1759–1767), Laurence Sterne Antes mesmo de nascer, o narrador já começa a contar sua história e não para mais. Tudo o que poderia ser uma narrativa linear vira piada, digressão, paródia. O tempo se estica, recua, se desfaz em páginas pretas, diagramas ou capítulos vazios. A trama principal é boicotada pelo prazer da conversa, pelos desvios filosóficos, pelas opiniões absurdas de um tio militar ou pelos delírios metalinguísticos do próprio autor. O resultado é uma anti-história de vida que zomba da própria ideia de contar histórias. Publicado no século 18, o livro parece ter previsto toda a literatura pós-moderna, mas sem perder a ternura. É como se Cervantes tivesse escrito um blog existencial. E, mesmo rindo de tudo, consegue fazer o leitor se apegar a esse narrador incorrigivelmente humano.