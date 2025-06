4 livros que são como febre: desconfortáveis e inesquecíveis

O estrangeiro (1942), Albert Camus

Em um cenário ensolarado e implacável, um narrador monocromático desliza pela vida com uma indiferença quase mecânica, até que um único gesto altera sua rota existencial. O calor opressivo e o olhar impassivo de uma figura central desenham a paisagem de um sujeito isolado, cuja alma parece vazia, como se vivesse à margem da própria humanidade. Ao cometer um ato definitivo, mergulha-se no abismo do julgamento social e na caça aos significados que jamais buscou antes. Entre o tribunal e o cárcere, o protagonista confronta o vazio de sua existência, a indiferença do universo e o absurdo que permeia cada escolha. O relato expõe, com precisão cortante, o choque entre liberdade interior e imposições externas, traduzindo a solidão radical de um ser que se reconhece estranho ao mundo e a si mesmo.