Os 7 melhores livros estrangeiros lançados no Brasil em 2025 (até agora)

James (2024), Percival Everett

James corre. Mas não apenas com o corpo. Ele corre com a língua, com a memória, com a fúria contida em séculos de apagamento. Conhecido nos livros como Jim, o ex-escravizado de “Huckleberry Finn”, ele aqui toma a palavra — e não a devolve. Pela primeira vez, conta sua história com a própria voz. Não há caricatura, não há subserviência. Há consciência e astúcia. E também desespero. A narrativa é em primeira pessoa, mas não é linear. James narra como quem elabora sua própria existência em tempo real. O rio Mississippi continua sendo o cenário, mas o percurso é outro. A geografia da liberdade não está nos mapas: está nos diálogos truncados, nas hesitações, nos gestos de fuga que não se explicam. Cada parágrafo parece combater uma versão anterior da história americana. A linguagem transita entre o coloquial e o reflexivo, com trocas de registro que revelam a tensão entre identidade performada e essência negada. James desmonta a farsa, e ao mesmo tempo constrói uma narrativa própria — carregada de humor cortante, ironia amarga e empatia inesperada. O livro não reescreve Huck Finn. Ele o desarma. E, ao fazê-lo, restitui a James o que antes lhe foi negado: a condição plena de sujeito. Um homem com corpo, voz, passado, raiva — e inteligência de sobra para escapar das armadilhas da linguagem.