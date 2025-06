7 livros para ler antes que o mundo acabe, a Terceira Guerra comece e a bomba caia

Ruído Branco (1985), Don DeLillo

A vida de um professor universitário e sua família é atravessada por uma “nuvem tóxica aérea” que transforma o cotidiano em uma paródia de catástrofe. Mas o verdadeiro veneno já corria antes — em cada comercial de televisão, em cada paranoia velada, em cada tentativa de distrair-se do medo da morte. DeLillo expõe com ironia e precisão o delírio consumista, a banalização do apocalipse e a corrosão da linguagem num mundo saturado de informações inúteis. Tudo é espetáculo: até o pânico é mediado por siglas e jargões técnicos. Ao misturar desastre ambiental com comédia doméstica e tragédia filosófica, o romance propõe uma reflexão sobre a natureza do medo em tempos de excesso. O fim do mundo, afinal, não precisa ser repentino: ele pode vir aos poucos, disfarçado de rotina. E talvez já tenha chegado.