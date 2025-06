4 livros que deviam vir com o aviso: você vai se arrepender

As Correções (2001), Jonathan Franzen

Três irmãos, dispersos entre as desilusões de suas vidas adultas, retornam à casa dos pais no interior dos Estados Unidos para um último Natal antes do colapso familiar. Cada um deles carrega feridas íntimas: um banqueiro envolto em culpa e rigidez, uma professora frustrada em busca de conexão, e um caçula errante tentando escapar da própria nulidade. No centro silencioso dessa espiral, os pais — um patriarca rígido, à beira da demência, e uma mãe passivo-agressiva em sua obstinação por reunir os filhos — funcionam como catalisadores de um mal-estar que remonta à infância. A prosa de Franzen é ágil, estruturada com precisão, e alterna ironia e compaixão em doses desiguais. No entanto, o controle estilístico e o esforço em compor um retrato totalizante da classe média americana acabam minando a organicidade dos personagens. Tudo é simbólico, tudo é comentado — o romance opera como uma vitrine comportamental, mais do que como um mergulho honesto no íntimo. O que poderia ser uma tragédia familiar com potência emocional se transforma, muitas vezes, num exercício de exatidão narrativa que esvazia o afeto. O autor escreve como quem observa de cima, em vez de sentir junto. E embora o livro tenha sido aclamado como o grande romance americano de seu tempo, há nele uma frieza calculada que compromete o vínculo com o leitor. Um romance ambicioso — talvez ambicioso demais para o que tem a oferecer em troca.