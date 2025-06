7 livros que viraram hit em clubes do livro e sumiram um mês depois

A Biblioteca da Meia-Noite (2020), Matt Haig

À beira do fim — literal e simbólico — uma mulher encontra abrigo numa biblioteca fora do tempo, onde cada livro representa uma vida que ela poderia ter vivido. O enredo propõe um flerte entre física quântica de Google rápido e psicologia de autoajuda, tudo temperado com uma urgência existencial que ecoa mais como slogan do que revelação. Os capítulos curtos sugerem profundidade, mas raramente a alcançam. A protagonista, cuja identidade se dissolve em metáforas convenientes, mergulha em versões paralelas de si mesma: a que fez escolhas melhores, a que seguiu outros amores, a que fugiu a tempo. Mas cada tentativa de fuga retorna ao mesmo ponto de origem: o vazio transformado em ilustração. A história avança sob o pretexto de redenção, enquanto se apoia em fórmulas previsíveis travestidas de epifanias. Tudo ali parece feito para ser sublinhado com marcador fosforescente, do tipo que enche cadernos e esvazia perguntas. A ideia de múltiplas realidades funciona mais como gimmick narrativo do que reflexão genuína — e a jornada da personagem, embora tente vestir-se de complexidade, resolve-se num arco que se explica com duas palavras: “aceitação otimista”. Um consolo de bolso para quem procura sentido em estantes bem iluminadas.