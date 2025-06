Leu e se arrependeu: os 5 livros brasileiros que traumatizaram gerações

Inocência (1872), Visconde de Taunay

É o nome dela, mas também poderia ser o estado emocional do leitor ao abrir o livro pela primeira vez achando que vai ler um romance romântico. Spoiler: vai ler um tratado de contenção afetiva em ambiente rural, com ritmo de pôr do sol que nunca chega. Inocência é jovem, bela, frágil — e absolutamente sem poder sobre o próprio destino. Filha de um pai autoritário, trancada numa fazenda isolada no sertão de Mato Grosso, ela é prometida em casamento e ponto final. Até que surge um médico viajante, um amor impossível e uma certeza: vai dar errado. A narrativa é pausada, descritiva, e exige do leitor a paciência de quem espera chuva no sertão. Há beleza no texto? Sim. Há delicadeza? Também. Mas há, sobretudo, um sentimento constante de impotência, como se o próprio livro estivesse preso às convenções que descreve. A crítica ao patriarcado está lá, mas em sussurros. E é justamente isso que dói: ver um romance que fala de prisão emocional com tanta elegância que a gente quase se esquece que está lendo um enredo sobre silenciamento. É preciso força para terminar. Não da protagonista — do leitor. Porque Inocência, mesmo sem querer, marca. Como um trauma silencioso.