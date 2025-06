5 livros que você vai ler em um dia e lembrar a vida toda

As Primas (2007), Aurora Venturini

Uma jovem com dificuldades cognitivas narra, com lógica própria e linguagem inventiva, a vida disfuncional de sua família — um microcosmo grotesco e tragicômico que escancara a hipocrisia, a ignorância e a violência entranhadas no cotidiano. O olhar da narradora desmonta as aparências sociais, mesmo quando mal compreende o que observa. Sua forma de contar — caótica, sem vírgulas e com vocabulário torto — revela mais sobre o mundo ao redor do que qualquer discurso racional. Nesse ambiente claustrofóbico, onde afeto e abuso se confundem, a normalidade é uma construção absurda. A protagonista tenta encontrar sentido entre tias excêntricas, primas mutiladas e segredos inconfessáveis. O resultado é um retrato familiar tão grotesco quanto comovente, onde o horror não se impõe com estrondo, mas com a persistência do que nunca muda.