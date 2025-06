5 livros que só funcionam se você estiver de TPM literária

Melancia (2003), Marian Keyes

Após ser abandonada pelo marido no dia do nascimento da filha, uma jovem mulher retorna à casa dos pais, iniciando uma jornada de autodescoberta e reconstrução emocional. O relato combina momentos de humor e dor, explorando as complexidades das relações familiares, os desafios do luto e o processo de recuperação da autoestima. Entre encontros e confrontos, a protagonista encontra força para reavaliar seus valores e expectativas, lidando com a imprevisibilidade da vida e a necessidade de recomeço. A narrativa sensível e realista retrata as nuances do crescimento pessoal em meio às adversidades, mostrando que a esperança pode nascer mesmo dos momentos mais difíceis.