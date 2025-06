5 livros que cansam mais que reunião por Zoom

Baudolino (2000), Umberto Eco

Um daqueles livros em que o autor parece divertir-se infinitamente mais do que qualquer leitor possível. Eco constrói um protagonista mentiroso, inserido em uma saga histórica embebida de ironias, digressões e mitologias — mas esquece de equilibrar esse jogo com alguma generosidade narrativa. O enredo é inchado, verborrágico, e exige conhecimento prévio de história medieval, teologia, alquimia e um pouco de latim para não se perder no caminho. A leitura, em vez de divertida ou intrigante, se torna uma batalha de resistência. Cada capítulo se arrasta como uma maratona de piadas internas acadêmicas. As referências são tantas que sufocam a história; as piadas eruditas, quando compreendidas, raramente são recompensadoras. O leitor que chega ao final não celebra a genialidade da trama — apenas agradece por ter sobrevivido a esse delírio enciclopédico com os olhos ainda abertos.