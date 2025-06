6 livros que você vai ter vontade de devolver ao autor

Todo leitor tem aquele livro que, ao terminar, se pergunta se não seria melhor ter regado uma samambaia, feito um imposto de renda ou encarado três horas de fila no banco. É o tipo de leitura que começa com esperança e termina com um suspiro profundo de frustração, seguido do pensamento: “onde foi que eu errei?”. As sinopses prometiam mundos, os blurbs juravam genialidade, mas o que você recebeu foi um punhado de páginas que pareciam escritas num transe ou numa aposta perdida. Em vez de personagens cativantes, vinham criaturas com o carisma de uma torrada queimada. Em vez de enredo, uma sucessão de ideias que pareciam ter sido encontradas em guardanapos esquecidos. E o pior: não há devolução emocional. Você entrega seu tempo, sua fé e sua boa vontade, e o autor retribui com um sonoro “se vira!”. Alguns livros marcam por encantamento. Estes, infelizmente, marcam por trauma literário.



Tem livro que parece uma cilada armada com esmero: título poético, capa charmosa, frases de efeito nas orelhas, mas bastam vinte páginas para perceber que caiu num golpe emocional. A trama não anda, os personagens falam como se tivessem engolido um manual de autoajuda e o estilo… bom, digamos que tem blogs adolescentes mais bem escritos. Você tenta insistir, porque todo leitor tem esperança: talvez melhore, talvez seja uma metáfora, talvez o autor esteja construindo algo grandioso. Mas não. Nada melhora. Aliás, piora. Em algum ponto, você já não sabe mais se está lendo ou sendo punido por um karma que desconhecia. A leitura vira um triatlo da paciência, e você ali, firme, por teimosia, vaidade ou o velho medo de abandonar livro no meio. Até que chega a epifania: a vontade de devolver. Não para a livraria, mas direto pro autor, com bilhete junto e tudo.



E o que dizer da sensação de ter sido enganado com elegância? Porque há os livros ruins escancaradamente ruins e há os que se fingem de cult, cheios de digressões pretensiosas e frases que não significam absolutamente nada. Você lê uma página três vezes e ainda se pergunta se perdeu alguma coisa, ou se só está diante de um dos maiores blefes editoriais do século. É aí que nasce aquele desejo sincero, quase maternal, de ir até o autor e perguntar, com calma e afeto: “tava tudo bem quando você escreveu isso?”. Esta lista reúne justamente essas joias tortas, obras que prometem montanhas e entregam colinas de areia frouxa. Você pode até não devolver fisicamente, mas o impulso está lá, vivo, latente, pulsando como uma notificação não lida. Respire fundo. Prepare o e-mail fictício. Porque, depois destes seis títulos, sua fé na literatura talvez precise ser benzida com urgência.

Mônica Vai Jantar (2019), Davi Boaventura Ela já não o amava, é verdade, mas ninguém se prepara para uma traição em pleno almoço de domingo. Entre os restos da macarronada, os gritos abafados e um anel esquecido no banheiro, começa um monólogo íntimo, irônico e devastador de uma mulher que decide não apenas sair da cena, mas reescrever sua narrativa. Ao longo de uma única noite, entre goles de vinho e devaneios que colidem com a memória, surgem fragmentos de uma existência domesticada demais para ser lembrada com ternura. Cada página é um prato servido com sarcasmo, ressentimento e desejo de vingança gourmet. Não se trata de redenção, mas de uma digestão emocional temperada com palavras afiadas. Neste banquete de lucidez, a protagonista mastiga suas dores com uma acidez que só os abandonados compreendem. E, no final, entre talheres sujos e pratos empilhados, talvez o leitor se pergunte: quantas jantas cabem no silêncio de uma vida?

Argonautas (2016), Maggie Nelson Numa costura fina entre teoria e carne, a autora transita pela própria maternidade enquanto desfia pensamentos sobre linguagem, amor, corpo e identidade queer. Ao relatar sua experiência com a gestação e a transformação de seu parceiro, o livro rompe qualquer fronteira entre ensaio, diário e manifesto — tudo ao mesmo tempo, em uma dança de palavras que ora acolhe, ora desafia. Cada linha parece suspensa entre o íntimo e o político, o desejo e a filosofia, a vulnerabilidade e o embate contra estruturas normativas. A escrita, muitas vezes ensaística, se ancora em nomes como Deleuze, Barthes e Winnicott, mas nunca perde o calor da pele e da vida comum. Um exercício de amor em movimento, este livro não busca respostas definitivas, mas amplia a linguagem até que caibam nela todas as formas de amar e existir. E se, ao final, você sentir raiva, tédio ou êxtase, é porque ele fez o que prometeu: deslocar.

K (2013), Bernardo Kucinski O pai, um professor judeu aposentado, bate à porta das autoridades, de amigos, de fantasmas — todos silenciam. Sua filha, militante durante os anos de chumbo da ditadura brasileira, desaparece, e o que resta é o eco seco da omissão institucional. Com uma escrita sóbria e cortante, o autor transforma o horror burocrático em matéria literária, revelando como a ausência se transforma em forma de tortura contínua. Entre dossiês mutilados, encontros clandestinos e pistas frias, a obra constrói um mosaico de pequenas dores que, justapostas, formam uma crônica devastadora da covardia nacional. Aqui, a ficção apenas resvala na realidade, e o que sobra do drama é mais próximo do luto do que da invenção. Ao final, não há justiça, nem epifania: apenas o peso implacável de um país que tratou vidas como fichas descartáveis. E isso, ironicamente, é o que torna essa leitura imperdoavelmente necessária.

Pudor e Dignidade (2009), Dag Solstad Elias Rukla é o tipo de homem que repete todos os dias a mesma rota, a mesma aula, os mesmos gestos — até que um guarda-chuva quebrado e uma frase de Ibsen interrompem décadas de apatia. O súbito desmoronamento da rotina faz com que ele questione sua vocação, seu casamento e, principalmente, a relevância de sua existência. Entre os corredores da escola e as memórias do passado universitário, a narrativa se desdobra em reflexões tão meticulosas quanto ácidas sobre o fracasso, a cultura e a solidão. A linguagem, de aparência austera, esconde uma ironia sutil que perpassa cada parágrafo como uma corrente subterrânea. O romance não propõe um clímax, mas uma lenta erosão — e o leitor, como Elias, vê-se diante da inquietante pergunta: em que momento nossa vida deixou de ser nossa? Um livro para quem gosta de personagens que pensam demais — e agem de menos, sempre com muita dignidade.

Corpos Benzidos em Metal Pesado (2022), Pedro Augusto Baía Entre o calor opressivo da Amazônia e a fúria do thrash metal, uma galeria de personagens marginalizados se ergue em contos que não pedem licença para ferir. Homens e mulheres circulam entre a violência cotidiana e os ritos de sobrevivência, embalados por guitarras distorcidas e liturgias profanas. As histórias tensionam o sagrado e o grotesco, o lirismo e o brutalismo, compondo um retrato fragmentado de uma região frequentemente silenciada ou romantizada. A escrita é crua, direta, mas nunca rasa: há beleza no abismo, e o autor sabe onde encontrá-la. A cada conto, somos arremessados para paisagens de sangue, suor e misticismo, onde o corpo é ao mesmo tempo templo e trincheira. A sensação ao terminar o livro não é de conclusão, mas de hematoma — algo que pulsa sob a pele e que talvez não cicatrize. Um soco narrativo para quem já cansou da literatura domesticada.