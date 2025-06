10 livros que você vai querer rasgar, abraçar e reler

A Bíblia (1967), Péter Nádas

Num apartamento austero de Budapeste, Gyuri vive sob o olhar vigilante de pais que orbitam o alto escalão do Partido. A infância, marcada por contenções e rituais políticos, ganha um ponto de fratura com a chegada de uma jovem empregada vinda do interior. Em silêncio, ela perturba a ordem e dá início a uma educação subterrânea: do desejo, do corpo, da crueldade. O menino, que antes apenas observava, passa a agir, encenando uma masculinidade precoce e brutal, em ecos do ambiente opressor ao redor. Com cenas contidas e simbólicas, Péter Nádas estrutura uma narrativa inquietante, onde o gesto mínimo carrega o peso de uma história coletiva silenciada. A violência, quando vem, não é espetacular: é íntima, quase imperceptível, mas devastadora. No cerco das paredes e das ideologias, a infância é corroída por uma força que não entende — apenas reproduz. O autor constrói, com precisão formal e densidade psicológica, um estudo da perversidade emergente no espaço doméstico, sugerindo que ali, no pequeno e no privado, germinam os traços mais sombrios de uma época.