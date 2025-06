7 livros que não mudam a sua vida, mas ajudam a suportá-la

Paraíso e Inferno (2007), Jón Kalman Stefánsson

No coração gelado da Islândia do século 19, um jovem sem nome caminha entre a vida e a morte após perder o melhor amigo no mar. Ele carrega não só o corpo alheio, mas o peso de perguntas sem resposta, versos soltos de Milton e uma culpa que o sal não lava. É um mundo onde os homens enfrentam a morte todos os dias para arrancar o sustento das águas hostis, e ainda assim se apegam às palavras como último abrigo. O que pode a poesia diante do oceano? Nesse universo suspenso entre o sublime e o brutal, a literatura torna-se o único calor possível. Com lirismo glacial, a narrativa convida o leitor a ouvir o rumor das ondas que carregam tanto os corpos quanto os sonhos dos que ousam viver — ou lembrar. Um livro onde o silêncio diz mais que o discurso e a dor não busca alívio, mas permanência.