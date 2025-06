5 livros brasileiros que deviam ser usados como castigo, não como leitura

Saraminda (2000), José Sarney

Saraminda tem olhos verdes, corpo generoso e uma trajetória que já nasceu pronta para o exagero. Vinda da Guiana Francesa, com linhagem de mulheres do bordel e sangue europeu apenas o suficiente para justificar sua beleza exótica, ela se instala no garimpo amazônico como quem entra em cena — ou num império — com charme e ambição. Cleto Bonfim, garimpeiro em ascensão e moral vacilante, apaixona-se com a rapidez de quem nunca teve chance. O romance gira em torno desse enlace, conduzido por um narrador que não economiza em adjetivos, nem em analogias minerais: tudo brilha, reluz, arde, mas raramente surpreende. O erotismo é explícito e decorativo, como um relicário com iluminação cênica. A linguagem, por sua vez, oscila entre o épico regionalista e o prosaico galante, sem muito pudor de misturar clichê com solenidade. Saraminda domina a narrativa como se desfilasse sobre a lama — encantadora, teatral, previsível. À sua volta, os homens decaem ou enlouquecem, e a selva, claro, é sempre mais cenário do que ambiente. Há quem leia o romance como metáfora do poder. Outros veem só a metáfora. E alguns, com mais generosidade, enxergam o esforço de um autor que quis escrever sobre paixão, pecado e política com as mesmas mãos que assinam leis e discursos. Tudo depende do tom. E Sarney, nesse ponto, nunca se subestima.