Esses 4 livros estão no altar pessoal de Tarantino

Os Irmãos Sisters (2011), Patrick deWitt

A missão é clara: cruzar o Velho Oeste para matar um homem. Mas a jornada, narrada com tom resignado por Eli Sisters — o mais introspectivo dos irmãos — transforma essa tarefa em reflexão sobre culpa, cansaço e afeto entre homens armados. Acompanhados por silêncios, acidentes e gestos de ternura improvável, os pistoleiros atravessam paisagens inóspitas onde a violência não surpreende, apenas pesa. O narrador observa tudo com humor seco e crescente desalento, expondo a erosão moral por trás da profissão que herdaram. A narrativa recusa o épico: em vez disso, explora pausas, desejos contraditórios e uma consciência que vacila. Cada cidade, cada rosto encontrado no caminho, amplia o fosso entre os irmãos — e entre o que foram e o que ainda tentam ser. O romance reconfigura o western como um palco íntimo onde matar não basta, e viver exige mais do que pontaria: exige escuta, abandono e perda.